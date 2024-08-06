花蓮幾米裝置藝術「擁抱」 搬至台東紅葉谷溫泉

原本放置在花蓮的幾米裝置藝術「擁抱」，因原址拆除啟動改建計畫，因此系列作品都搬遷至台東紅葉谷綠能溫泉園區，讓旅客可以持續觀賞到這些幾米裝置藝術。

受到403花蓮地震影響，花蓮翰品酒店已正式拆除啟動改建計畫，原本飯店內的幾米裝置藝術「擁抱」8月起也將搬遷至台東紅葉谷綠能溫泉園區。

雲朗觀光集團發布新聞稿表示，8月起正式將作品裡的主角紅毛獅與小男孩、展現各種溫馨擁抱的粉紅豬、白兔、月亮、粉紅大象、綠蛙、水鴨等裝置藝術，搬遷到紅葉谷綠能溫泉園區，期待為造訪的旅人延續旅行的感動回憶。

雲朗觀光集團說，在幾米的「擁抱」作品中，常看到動物角色總是大出人類許多，傳達出對大自然謙卑，不同物種間存在著相互依存的情感，跟紅葉谷綠能溫泉園區以永續為經營主軸的理念相同。

在空間設計上，雲朗觀光集團指出，紅葉谷綠能溫泉園區將書中的角色重塑於園區各角落，一進入大廳，就會看到牆面掛著擁抱月亮的小女孩，而在大廳的永續書櫃旁，站立著擁抱小男孩的粉紅豬，陪伴旅客度過閱讀的靜謐時光。

進入溫泉泉池區後，繪本裡的主角紅毛獅與小男孩在此迎接旅客，在角落中玩翹翹板的粉紅大象、池畔邊的泳圈水鴨、擁抱綠蛙和擁抱兔，在溫泉區裡一起守護著前來遊玩的旅客。