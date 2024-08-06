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振興觀光再加碼！台東議長吳秀華：推出365省錢劵享優惠

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台東縣議長吳秀華。圖／聯合報系資料照片
台東縣議長吳秀華。圖／聯合報系資料照片

0403花蓮地震後東部觀光欲振乏力，台東58家飯店、民宿及餐廳自發性跨業整合，推動「TT365省錢券」，好康優惠涵蓋食衣住行，憑券住宿可享一晚100元至500元不等抵扣，甚至加油都能省錢。台東縣議長吳秀華表示，這波活動至12月30日結束，至少提供價值3千萬元的優惠分享遊客，邀請大家來台東玩。

吳秀華指出，「365省錢券」從住宿、用餐、租車甚至是伴手禮，遊客食衣住行的優惠通通都包辦了，搭配8月1日觀光署振興花東旅遊國旅住房補助1000元方案，遊客來台東自由行住一晚最多可省下2000元。

吳秀華也呼籲中央，目前觀光署補助方案只有針對平日，而且到9月30日為止，應該延長補助期間、擴及假日，另外針對團客入住的補助以及相關的獎勵旅遊方案應該要擴大辦理，以達到「1+1大於2」的振興效益。

活動單位表示，省錢券優惠內容涵蓋食衣住行，不僅住宿及餐飲有優惠，遊客若前往結盟的中油主成加油站消費，92及95汽油每公升減收1元，來台東可享受更多加值服務。

TT365省錢券官網，網址為http://www.tt365.com.tw，另可加入官方LINE。遊客可在TT365省錢券官網查詢各類別優惠，下載省錢券至手機。吳秀華表示，現在來台東旅遊，服務品質不變，出遊品質相對升級。

台東58家飯店、民宿及餐廳自發性跨業整合，今起推動「TT365省錢券」，好康優惠涵蓋食衣住行項目。圖／台東觀光協會提供
台東58家飯店、民宿及餐廳自發性跨業整合，今起推動「TT365省錢券」，好康優惠涵蓋食衣住行項目。圖／台東觀光協會提供

台東 吳秀華 省錢

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