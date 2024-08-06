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台東拚觀光 民間推365省錢券

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

地震打擊東部地區觀光，台東58家飯店、民宿、餐廳自發性跨業整合，推出「TT365省錢券」，食衣住行都有好康優惠，憑券住宿飯店可享一晚500元至1千元不等折抵，甚至加油都能省錢。台東縣觀光協會表示，至少送出3千萬元優惠分享遊客。縣府表示，對民間作法樂觀其成，縣府下半年度要把行銷重心對準南部縣市。

台東旅宿、餐廳、加油站、伴手禮店家、單車出租、汽機車出租及烘焙業者昨在娜路彎大酒店開記者會，宣布推出台東觀光365省錢券（簡稱TT365），即日至12月30日，凡至活動頁面下載省錢券可享優惠。

觀光協會常務理事、議員潘貴蘭說，省錢券涵蓋食衣住行，不僅住宿及餐飲有優惠，遊客若前往結盟的中油主成加油站消費，92及95汽油每公升減收1元，易飛網、華信航空也有加入活動。

交觀處副處長洪國欽指出，地震影響台東觀光，中央與地方都有不同補助方案，縣府下半年會把行銷資源對準南部縣市，也樂見民間推出省錢券，合力把觀光市場做大。

活動單位說明，店家自訂優惠折扣或回饋內容，飯店住宿最高優惠1千元，若再搭配觀光署振興花東旅遊國旅住房每房補助1千元方案，來台東自由行，一晚最多可省2千元。

 TT365省錢券官網為http://www.tt365.com.tw，另可加入官方LINE: https://page.line.me/329vtvjz，查詢各類別優惠方案。

台東 省錢 飯店

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