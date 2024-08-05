宜蘭愈夜愈美麗 冬山河畔兩大情人節活動9日登場七夕幸福夜航

宜蘭七夕情人節活動，縣政府與冬山河公所不約而同都在冬山河畔舉辦，冬山鄉公所在舊河道安排幸褔夜航，縣政府則是在親水公園架起99公尺的鵲橋，今晚鵲橋試點燈，成千上萬霓虹燈綻放，宛如水上銀河般浪漫繽紛，3天活動期間各有不同主題的音樂會，晚上開放親水公園免費入園。

冬山七夕情人節心繫幸褔夜航路線，從冬山河舊河道到生態綠舟主河道（鐵橋及冬山河橋）經過宜冬橋之後，返程舊河道，全程約20至25分鐘，8月9日至11日的下午6點半、7點及7點半，每天各3梯次，共有270個名額，線上報名，免費搭乘。

親水公園位於生態綠舟河道的下游，縣政府為了跟國際童玩藝術節搭配，今年把七夕情人節活動選在冬山河親水公園舉辦。縣府工旅處今晚舉辦宣傳記者會並且試燈，宜蘭縣觀光協會、旅館商業同業公會、民宿協會等觀光旅宿團體及縣議員參與。

宜蘭情人節以「愛情宇宙、情定蘭陽」為主題，採用浮筒及LED霓虹燈條延伸搭建99公尺「星光鵲橋」，鵲橋兩端入口處設計成代表牛郎、織女的「科技少年」與「花朵女神」，遙遙相望，唯美夢幻。

8月9日的點燈開幕儀式，上演戲劇兼具馬戲特技的七夕舞劇，同時會有無人機表演，活動期間每天安排流行、民歌、鄉土不同型態的主題音樂會。

流行音樂會包括台灣女團HUR＋、男團U:NUS、BOOM！怪物星人、雙人創作男團GX呂思緯x蕭秉治等偶像團體演出；民歌音樂會請到南方二重唱、殷正洋、王海玲、李明德、施孝榮等人；鄉土音樂會安排金曲歌王許富凱、傳統結合流行音樂的草屯囝仔、最夯台語歌曲運轉人生的邱軍，還有林姍與吳申梅等群星開唱。