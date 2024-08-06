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花蓮觀光處長換人 台東前處長余明勳接任

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
余明勳曾任台東縣交通及觀光發展處長，他將接任花蓮縣觀光處長。本報資料照片
余明勳曾任台東縣交通及觀光發展處長，他將接任花蓮縣觀光處長。本報資料照片

花蓮今年接連遭遇地震、颱風考驗，住房率跌破1成，觀光急需復甦，花蓮縣政府昨發布人事令，觀光處長張志翔調任參議，由台東縣交通及觀光發展處前處長余明勳接任，突來消息讓觀光業者、縣議員感到驚訝。張志翔說，任內盡力促進觀光，花蓮觀光困境需要交通與資訊結合，新任處長余明勳具備資訊專長，可望帶進新活水。

余明勳表示，在花蓮觀光最艱困時刻，他會全力以赴，讓更多人看見花蓮魅力與優勢。余曾在民間企業服務，開創性不錯，擔任台東縣國際發展及計畫處長時，讓台東縣2014年成為首座提供免費WiFi的非直轄縣市，連續2年入圍「ICF全球智慧城市」。

卸任處長張志翔3年任內規畫許多觀光活動，個性認真負責，做事風格較保守，地震後的花蓮需要新氣象、新想法，縣長徐榛蔚因此有了調整觀光處長的思考。

此一人事案沒太多徵兆，換人消息一出，觀光業也錯愕。花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，雖然有點驚訝，但花蓮觀光產業需要升級，對此人事樂觀看待。余明勳有舉辦熱氣球國際嘉年華、數位大型活動經驗，希望能重新盤點花蓮觀光資源，早日振興市場。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，余明勳強項是資訊與交通，換人做做看，民間業者全力配合，希望能挽救花蓮觀光。

民進黨縣議員張美慧說，余明勳是政務官，盼他進縣府後，將專業放在第一優先，別帶入政治色彩。無黨籍議員楊華美指出，期許余明勳展現創意，為花蓮觀光注入強心針。

台東 花蓮 議員

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