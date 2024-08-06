打球不必日曬雨淋 宜蘭2公園光電風雨球場 相繼啟用

宜蘭多雨，戶外運動不便，縣府為打造宜蘭及羅東運動公園籃球場光電屋頂，透過公私協力，民間公司投資2.5億元，興建16面籃球場太陽能屋頂，縣府再追加近2000萬元，改善籃球場照明及球場鋪面。宜蘭運動公園風雨球場昨啟用，日夜都能打球，不必日曬雨淋，球友大喊「真幸福」。

兩座公園籃球場光電屋頂標租案，前年發包，五路綠能有限公司投資興建光電屋頂，包含體育館與國運中心屋頂及16座籃球場，預計設置容量3700（kwp）峰瓩的太陽能光電系統，每年平均發電300萬度，相當於734戶家庭每年用電量，綠電收益回饋給縣府，10年總回饋金166萬元。

羅東運動公園6面籃球場光電屋頂上月啟用，宜蘭運動公園的10面籃球場光電屋頂昨天啟用，是宜蘭縣最大面積相連的光電風雨球場，完成此標租案「最後一哩路」。

議長張勝德說，他日前到羅東運動公園查看，確認太陽能板不會影響採光，光線足夠。

縣議員楊弘旻也大力爭取冬山鄉要有風雨球場；議員林岳賢說，本來有人反對球場蓋光電屋頂，但好政策就是要堅持；議員黃定和用閩南語說，風雨球場「一兼二顧」，打球不再風吹日曬，還有綠能發電。

風雨球場有耐震、防風設計，全天候開放，夜間照明至晚間10時。縣長林姿妙表示，縣府打造運動縣市，風雨球場能夠遮雨，通風採光均佳。