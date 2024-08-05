孩子大聲說「爸爸我愛您」父親享百元遊宜蘭童玩節 加碼送體驗券

快到父親節了，為鼓勵爸爸與小孩共遊宜蘭童玩節，縣政府在8月8日父親節當天推出優惠，在入園票口孩子對同行的父親說出「爸爸我愛您」，父親可享100元入園優惠，親子暢遊；8月8日、9日兩天加碼贈送88張的木藝、紙藝DIY體驗券，親子可在工藝師的指導下製作童玩，度過特別的父親節。

父親節8月8日是平常日，平日成人進入童玩節園區票價250元，當天父親與小孩同遊宜蘭童玩節，孩子在票口大聲說「爸爸我愛您」，父親就可比照「兒童券」100元，享受入園優惠。

主辦單位還加碼，只要8月8日、9日兩天在童玩節現場拍照打卡上傳臉書或IG，上午9點30分起在園區前後方服務台，可兌換「童玩時光機」童玩工坊、價值150元至300元的木作或紙藝體驗券，每天共88張，打卡一次送兩張，由童玩達人親自現場教導紙藝及木製童玩。

縣文化局表示，宜蘭童玩節以「童玩的多重宇宙」為主題，適合親子同遊，包括有專為幼童設計的「童心水世界」親子共享戲水樂趣，「童話宇宙」進入經典故事的多重小宇宙，「魔方樂園」結合AI互動裝置的科技展館，「童玩時光機」展出跨時空的千件童玩；親子可體驗龍舟、風帆、獨木舟等河域活動，還有星際漫遊踩街、夜間魔幻光影秀、異國風情文創攤商。

今天起至8日的國際級專業亮點團隊安排九天民俗技藝團演出，8月9日至11日配合情人節有流行、民歌、鄉土音樂會；本周國外民俗團隊有塞爾維亞、玻利維亞、日本、菲律賓、印尼、比利時、法國、秘魯、立陶宛等團隊；世界冠軍雜耍則是曾獲國際馬戲節冠軍的「Living Life」帶來扯鈴、雙人特技、立方體等演出。