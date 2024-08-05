黃金飆漲1兩近10萬元…蘇澳鎮觀光系列活動「誘人」最大獎 即將抽出

受到中東地緣政治局勢影響，黃金價格上揚，1兩黃金價格逼近10萬元。宜蘭蘇澳鎮公所今年擴大舉辦觀光系列活動，透過抽獎帶動消費，最大獎是1兩黃金，相當吸引人，民眾只要9月13日以前在活動合作商家，任兩家消費各滿百元，即可參加抽獎，除了黃金、還有iPhone15、住宿券等獎項。

地震後使得蘇澳鎮消費買氣受影響，鎮公所為吸引暑假遊客，擴大舉辦觀光系列活動，包括7月13潑水節、14日的冷泉音樂會；上周六在豆腐岬登場的海洋嘉年華，白天安排海洋sup、獨木舟比賽，晚上知名樂團伴隨海風演出，吸引不少遊客湧入南方澳、豆腐岬參與夏日海洋盛宴。

海洋嘉年華活動當天由鎮長李明哲抽出第二波活動大獎，鎮公所今天在粉絲頁公布，頭獎黃金5錢由新北市幸運兒獲得，iPhone被宜蘭縣陳先生抽中，煙波蘇澳館住宿券得獎者是台南市鄭先生。

接下來，蘇澳「黃金月月抽」第三波將在 9月14日登場，之前未中獎抽獎券全部在最後一波都還有抽獎機會，競爭更激烈，其中引起民眾熱烈討論的最大獎「1兩黃金」。

最近因為受到美國降息的期待與中東地緣政治緊張所致，黃金價格節節攀升，1兩黃金已經逼近10萬元。9月14日晚上在蜡藝蜡筆城堡，會有宜蘭縣規模最大的民歌音樂會，當天將抽出眾所關注的1兩黃金，同時也有iPhone15及住宿券等獎。

蘇澳鎮公所表示，想要抽黃金大獎的條件不難，9月13日以前選擇蘇澳鎮任何兩家活動合作的店家，各消費滿100元以上，即可參加抽獎。詳細活動店家可參考蘇澳鎮公所網頁或臉書「水水蘇澳」粉絲團。