基隆監理站到金山考機車駕照 民眾讚好便利
為了服務偏鄉用路人的考照需求，並且省去考照的舟車勞頓危險性，金山區公所攜手基隆監理站於今年暑假期間再度辦理機車下鄉考照服務。可以見到考試現場，多數為青年學子剛到考照年齡的大學新鮮人，頂著烈日艷陽準備依序參加筆試及路考，取得合法上路資格。
金山區公所主秘陳其泓說，今年集合金山區及萬里區總共有117人報名考照，及格人數為75人，及格率達到64.1%，通過筆試與路考的用路人，隨即就可以透過基隆監理站的行動監理站服務取得熱騰騰剛出爐的駕照，相當的即時與便捷。
基隆監理站技正葉東龍指出，除了帶上筆試、路考等設施、設備到金山考場，基隆監理站還有行動監理站服務，讓北海岸鄉親有任何行照、駕照換發、汽燃稅徵收等相關監理服務需求，不再需要舟車勞頓到監理站，就近到行動監理車辦理就可以，為民眾省下往返基隆的通勤時間，更免去了路途遙遠的舟車勞頓。
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