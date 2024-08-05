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台東58家觀光業者自推TT365省錢券 12月30日前享優惠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台東58家飯店、民宿及餐廳自發性跨業整合，今起推動「TT365省錢券」，好康優惠涵蓋食衣住行項目。記者徐白櫻／翻攝
台東58家飯店、民宿及餐廳自發性跨業整合，今起推動「TT365省錢券」，好康優惠涵蓋食衣住行項目。記者徐白櫻／翻攝

0403花蓮地震後東部觀光欲振乏力，台東58家飯店、民宿及餐廳自發性跨業整合，今起推動「TT365省錢券」，好康優惠涵蓋食衣住行，憑券住宿可享一晚100元至500元不等抵扣，甚至加油都能省錢。台東縣觀光協會表示，此波活動今天起至12月30日結束，至少提供價值3千萬元的優惠分享遊客。

台東觀光協會發起觀光自救活動，今早邀集旅宿、餐廳、加油站、伴手禮店家、單車出租、汽機車出租及烘焙業者在娜路彎大酒店辦記者會，宣布推出台東觀光365省錢券（簡稱TT365省錢券），今天起至12月30日至活動頁面下載省錢券即可享優惠折抵。

發起活動的協會常務理事、縣議員潘貴蘭說，省錢券優惠內容涵蓋食衣住行，不僅住宿及餐飲有優惠，遊客若前往結盟的中油主成加油站消費，92及95汽油每公升減收1元，易飛網、華信航空也共襄盛舉加入活動，來台東可享受更多加值服務。

活動單位指出，店家自訂優惠折扣或回饋內容，有飯店規定憑券住宿可享一晚500元至1千元不等折扣，若搭配觀光署振興花東旅遊國旅住房每房補助1千元方案，遊客來台東自由行，住一晚最多可省2千元。

TT365省錢券官網，網址為http://www.tt365.com.tw，另可加入官方LINE: https://page.line.me/329vtvjz。遊客可在TT365省錢券官網查詢各類別優惠，下載省錢券至手機，現在來台東旅遊，服務品質不變，出遊品質相對升級。

台東58家飯店、民宿及餐廳今天召開記者會宣布，「TT365省錢券」今天起上路，可以12月30日前可下載使用。圖／潘貴蘭服務處提供
台東58家飯店、民宿及餐廳今天召開記者會宣布，「TT365省錢券」今天起上路，可以12月30日前可下載使用。圖／潘貴蘭服務處提供
身兼旅宿業者身分的台東縣議員潘貴蘭號召同業展開自救活動，希望團結大家、帶動台東觀光。圖／潘貴蘭服務處提供
身兼旅宿業者身分的台東縣議員潘貴蘭號召同業展開自救活動，希望團結大家、帶動台東觀光。圖／潘貴蘭服務處提供
台東縣議員潘貴蘭自費架設網站推廣地震後觀光，TT365省錢券官網可查詢各類別的優惠內容。記者徐白櫻／翻攝
台東縣議員潘貴蘭自費架設網站推廣地震後觀光，TT365省錢券官網可查詢各類別的優惠內容。記者徐白櫻／翻攝

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