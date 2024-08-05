花蓮縣府觀光處長換人 前台東處長余明勳接任

花蓮今年接連碰上地震、颱風等天災，住房率跌破1成，觀光急需復甦，沒想到花蓮縣政府今天發布人事令，觀光處長張志翔調任參議，由前台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳接任，突然的消息讓觀光業者、縣議員都感到驚訝，對於這次調動抱持祝福，期待新處長能帶領花蓮觀光迎接新曙光。

余明勳是基督徒，在擔任公職前，是中山科學研究院助理研究員及數家民間企業主管，因參與教會活動，在2012年受邀時任台東縣長黃健庭邀請，擔任台東縣府國際發展及計畫處長，除了讓台東縣在2014年成為首座提供免費WiFi的非直轄縣市，更連續兩年入圍「ICF全球智慧城市」，在2020年換台東縣長饒慶鈴接任，轉調至交通及觀光發展處長，後於2022年宣布離職。

張志翔在2021年真除，從觀光處代理處長升任為處長，3年來舉辦許多觀光活動，雖然個性認真、負責，不過卻被外界認為做事風格較保守，難以為地震後的花蓮帶來新氣象，可能是這次被換掉的原因之一。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，謝謝前處長張志翔這幾年為觀光產業的努力，現在花蓮需要產業升級，地震後要有觀光調查統整等，對此事樂觀看待。

張琄菡說，新任余處長過去在熱氣球國際嘉年華、數位大型活動很有經驗，希望到花蓮任職後，能重新盤點花蓮觀光的狀況，業者也會全力配合推廣，在政府與民間一起出力下，早日振興觀光市場。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，新任處長余明勳的強項是資訊與交通，現在換人來做做看，民間業者全力配合，希望能挽救花蓮觀光，一起讓觀光變得更好。

無黨籍縣議員楊華美指出，余明勳曾在台東縣府國際處待過，也是熱氣球活動的重要推手，在觀光上有新的觀點與想法，相信他能為花蓮觀光注入強心針，並利用花蓮獨特觀光模式，走出屬於自己的觀光路線。