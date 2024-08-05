最後一哩路...宜蘭面積最大風雨球場啟用 打球不必日曬雨淋好幸福

宜蘭多雨，戶外運動不便，縣政府為打造宜蘭及羅東運動公園籃球場光電屋頂，透過公私協力，由民間公司投資2.5億元興建16面籃球場太陽能屋頂，縣府再追加近2000萬元，把籃球場照明及球場鋪面一併改善。今天面積最大的宜蘭運動公園風雨球場啟用，白天晚上都能打球，又不必日曬雨淋，球友不禁大喊「真幸福」。

宜蘭及羅東運動公園的運動人口最多，兩座公園籃球場光電屋頂標租案於前年發包，由五路綠能有限公司投資興建光電屋頂，包含體育館與國運中心屋頂及16座籃球場，預計設置容量3700(kwp)峰瓩的太陽能光電系統，每年平均發電量300萬度，相當於734戶家庭每年用電量，生產的綠電收益回饋縣政府，10年總回饋金166萬元。

羅東運動公園6面籃球場光電屋頂上月啟用，宜蘭運動公園的10面籃球場光電屋頂今天啟用，是宜蘭縣最大面積相連的光電風雨球場，今天算是完成此標租案的「最後一哩路」。議長張勝德說，他特別利用晚上去看羅東運動公園球場，雖有太陽能板屋頂，但照明光線足夠，相信宜蘭運動公園風雨球場完工後，可嘉惠更多球友。

冬山鄉議員楊弘旻特別前來參加球場啟用，大力爭取冬山鄉也要有風雨球場；林岳賢議員說，本來有人反對此案，但好政策就是要堅持推行；黃定和用閩南語表示，風雨球場「一兼二顧」，除了打球不必風吹日曬，還有綠能發電。

風雨球場具有耐震及防風設計功能，全天開放，夜間照明開啟至晚上10點。縣長林姿妙說，教育經費不能省，縣府打造運動縣市，風雨球場能夠遮雨，通風採光均佳，想要運動打球的時候就可以來到更方便、舒適的運動場地。