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橫濱華僑總會訪團慰問花蓮震災 縣府感謝助重建

中央社／ 花蓮縣5日電
有感0403地震花蓮受重創，橫濱華僑總會5日由會長許耀庚（左）率團拜會花蓮縣政府，並捐贈100萬9000日幣援助花蓮重建，副縣長顏新章（右）代表受贈。（花蓮縣政府提供）中央社
有感0403地震花蓮受重創，橫濱華僑總會5日由會長許耀庚（左）率團拜會花蓮縣政府，並捐贈100萬9000日幣援助花蓮重建，副縣長顏新章（右）代表受贈。（花蓮縣政府提供）中央社

0403地震重創花蓮，橫濱華僑總會會長許耀庚今天率團拜會花蓮縣政府，捐贈100萬9000日圓（約新台幣22萬7212元）援助重建。副縣長顏新章代表受贈，並邀日本友人到花蓮旅遊。

許耀庚表示，非常關心花蓮0403的災情，也對於花蓮人的堅韌和勇氣感到敬佩，期望透過此次捐贈盡一點棉薄之力，傳遞並提供對花蓮的關心支持和協助，盡上一份心力，也為花蓮的民眾加油打氣。

顏新章感謝華僑為台灣做出的貢獻良多，離鄉背井到異地打拚的精神令人佩服，也謝謝橫濱華僑總會給予花蓮最強大的後盾力量支撐，災後振興的步伐持續前進，縣府全力投入資源，盡快幫助住戶早日回復正常生活。

雙方針對0403地震重建等進行交流，顏新章不忘大力推銷花蓮好山好水的美景與在地美食，並誠摯邀請橫濱華僑總會訪團回到日本之後，能夠再次帶領更多日本友人來到花蓮觀光旅遊。

橫濱華僑總會位於橫濱中華街關帝廟旁邊，是居住在日本神奈川縣的華人社區組織。起源可以追溯到江戶時代末期，隨著橫濱港的開通，來自中國東南沿海地區的華僑等一起成立了華人會館，作為房屋登記的談判機構，至今仍持續支持中華民國的民間外交。

地震 日本 花蓮

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