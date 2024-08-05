麟洋配奪金 一早有行程、謝國樑仍觀賽：緊張到坐不住啊

中華羽球隊黃金男雙選手李洋、王齊麟，在巴黎奧運締造奧運羽球男雙二連霸記錄。李洋是國立基隆高中校友，基隆市長謝國樑在臉書說，兩人奪金舉國慶祝，看比賽過程讓他緊張到完全坐不住。

中華羽球隊「麟洋配」，昨天深夜在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，拍倒世界排名第1的中國大陸組合梁偉鏗、王昶，3局分數分別為21:17、18:21、21:19，2:1獲勝，為我國奪下本屆賽事第1金、史上第8金。

謝國樑今早7點就要到市區問候民眾，介紹市政建設，昨晚仍全程觀賽。他在臉書說，恭喜台灣之光「麟洋配」打破奧運紀錄，震撼世界，為台灣在巴黎奧運拿下第一面金牌。