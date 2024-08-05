快訊

李洋賽後大合照「一句話」逗笑大馬選手 背後暗藏洋蔥惹哭網友

台股跳水重挫逾1700點寫盤中最大跌點 台積電跌至835元下探半年線

研究發現早餐中常見「1食物」 對減重和血糖穩定有幫助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運2連霸李洋母校狂賀 小編：3局看完心臟差點跳出來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，我國「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）擊販第1種子中國大陸男雙組合，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，我國「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）擊販第1種子中國大陸男雙組合，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影

中華羽球隊黃金男雙選手李洋、王齊麟，昨天在巴黎奧運羽球賽為我國奪下本屆賽事第1金，也是奧運羽球男雙首見二連霸組合。李洋是國立基隆高中畢業生，學校在臉書貼文，狂賀台灣第1金到手。小編說，3局看完「心臟差點跳出來」。

中華羽球隊「麟洋配」，昨天深夜在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，對手是世界排名第1的中國大陸組合梁偉鏗、王昶，三局成績為 21:17、18:21、21:19，最終獲勝奪金，為我國奪下本屆奧運第1金、史上第8金。

李洋的高中母校基隆高中，麟洋配2021年在東京奧運奪金，成為網路熱搜話題時，基中就在臉書「驕傲」貼文，「只有基中可以蹭奧運羽球熱度，蹭的理所當然」，因為李洋和男雙教練陳宏麟、羽球男單選手周天成都是基中校友。

麟洋配今年出戰巴黎奧運，基隆一路追蹤麟洋戰績加油打氣，兩人昨天午夜拍倒中國組合後，基隆臉書隨即貼出「最新更新」，狂賀2024巴黎奧運台灣第1金到手，王齊麟和李洋苦戰3局，終於擊敗中國大陸隊，贏得羽球男雙金牌二連霸，「#3局看完小編心臟差點跳出來」。

中華羽球隊男雙「麟洋配」王齊麟（右）、李洋在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，兩人高興地咬著金牌。記者季相儒／攝影
中華羽球隊男雙「麟洋配」王齊麟（右）、李洋在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，兩人高興地咬著金牌。記者季相儒／攝影

基隆 巴黎奧運

延伸閱讀

奧運羽球／曾因重大決定被罵「背骨仔」李洋理性面對成就最強男雙

奧運羽球／李洋賽後大合照「一句話」逗笑大馬選手 背後暗藏洋蔥惹哭網友

麟洋配的羽球征途！李洋第1次和王齊麟握手「嚇傻」：難怪是全國冠軍

奧運羽球／承認是「大賽的孩子」 李洋稱全勝封王好扯

相關新聞

奧運2連霸李洋母校狂賀 小編：3局看完心臟差點跳出來

中華羽球隊黃金男雙選手李洋、王齊麟，昨天在巴黎奧運羽球賽為我國奪下本屆賽事第1金，也是奧運羽球男雙首見二連霸組合。李洋是...

麟洋配奪金 一早有行程、謝國樑仍觀賽：緊張到坐不住啊

中華羽球隊黃金男雙選手李洋、王齊麟，在巴黎奧運締造奧運羽球男雙二連霸記錄。李洋是國立基隆高中校友，基隆市長謝國樑在臉書說...

知卡宣公園新增泡沫池 好玩度升級

花蓮縣知卡宣公園是全國唯一森林水上樂園，夏季吸引戲水消暑人潮，縣府近期斥資3625萬改善步道鋪面、無障礙空間、新增泡沫池...

403震後 壽豐長高39公分

403花蓮強震規模7.2，帶來嚴重災情。內政部據地震衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料發現，花蓮地區最大水平位移...

奧運奪銅李孟遠練習地 宜蘭四方林靶場將消失？高金素梅出手協調

宜蘭四方林靶場是國內培育射擊好手的重要基地，奧運奪銅牌的李孟遠也常在這裡練習，卻傳出四方林靶場即將被註銷撥用。無黨籍立委...

奪銅李孟遠練習地「宜蘭四方林靶場」即將消失 國產署提解方

我國射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運射擊項目男子定向飛靶拿下銅牌，如今卻傳出他經常練習的宜蘭四方林靶場因被財政部國產署撤銷土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。