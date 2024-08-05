奧運2連霸李洋母校狂賀 小編：3局看完心臟差點跳出來

中華羽球隊黃金男雙選手李洋、王齊麟，昨天在巴黎奧運羽球賽為我國奪下本屆賽事第1金，也是奧運羽球男雙首見二連霸組合。李洋是國立基隆高中畢業生，學校在臉書貼文，狂賀台灣第1金到手。小編說，3局看完「心臟差點跳出來」。

中華羽球隊「麟洋配」，昨天深夜在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，對手是世界排名第1的中國大陸組合梁偉鏗、王昶，三局成績為 21:17、18:21、21:19，最終獲勝奪金，為我國奪下本屆奧運第1金、史上第8金。

李洋的高中母校基隆高中，麟洋配2021年在東京奧運奪金，成為網路熱搜話題時，基中就在臉書「驕傲」貼文，「只有基中可以蹭奧運羽球熱度，蹭的理所當然」，因為李洋和男雙教練陳宏麟、羽球男單選手周天成都是基中校友。