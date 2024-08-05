403震後 壽豐長高39公分

403花蓮強震規模7.2，帶來嚴重災情。內政部據地震衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料發現，花蓮地區最大水平位移為東管處站的32.7公分，高程抬升量累積最大地區，則位於壽豐站約39.3公分，足足「長高」近40公分。

為確保國土測繪精準度，內政部於4月3日花蓮縣發生芮氏規模7.2地震後，立即進行基本點控制檢測，地政司7月26日已重新公告花蓮等地區震後基本控制點衛星測量成果。

內政部說，此次檢測範圍北起宜蘭縣三星鄉，南至花蓮縣豐濱，西起南投縣埔里鎮，東至台灣東海岸，共檢測247點，其中138點坐標已較原公告成果有顯著差異。

在主震發生後，最大水平位移位於東管處站的22.2公分，高程最大抬升量位於花蓮站約45.1公分；至於台灣其他各地位移情形，北部地區位移量約1到4公分、西部地區位移量約1到6公分、南部地區位移量約1到2公分。

另外，內政部說，與2022年公告測量相較下，發現這4年來，花蓮縣及中央山脈地區的點位變動十分顯著，其中，花蓮地區地表最大水平位移43.8公分，高程抬升49.1公分。