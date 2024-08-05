快訊

奧運羽球／摘金親吻球場好好道別 李洋下一步投入羽球推廣

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知卡宣公園新增泡沫池 好玩度升級

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣府爭取3625萬元經費改善知卡宣綠森林親水公園設備及動線，包括步道鋪面、新增泡沫池等，讓親子玩得不亦樂乎。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府爭取3625萬元經費改善知卡宣綠森林親水公園設備及動線，包括步道鋪面、新增泡沫池等，讓親子玩得不亦樂乎。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣知卡宣公園是全國唯一森林水上樂園，夏季吸引戲水消暑人潮，縣府近期斥資3625萬改善步道鋪面、無障礙空間、新增泡沫池，入場一律免費，好玩度升級。縣府說，戲水區整建後，可解決水壓不足、設備老舊等問題。民代提醒，公園設備更新是好事，但泡沫池可能不好清理，病菌容易附著在泡沫上，要求落實環境管理，須符合安全衛生標準。

坐落於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，距花蓮市區只有10分鐘車程，園區廣達18公頃，縣府2014年逐步建置戲水區域，依幼兒、兒童年齡層設置遊憩區域，設有滑道、造浪池、漂漂河等9個戲水設施。

戲水區整建是此次亮點，除戲水設施全面修整，也將雨淋池更換為泡沫池，也改善兒童池周邊排水、更新幼幼池遮陽網等，同時添設大型泡沫機互動設施。

縣議員魏嘉賢表示，知卡宣親水公園設備更新是好事，但泡沫池可能不好清理，病菌容易附著在泡沫上，容易傳染疾病，環境衛生管理與維護一定要做好。陳姓家長說，夏天天氣炎熱，免費的戲水園區很有吸引力，孩子玩水時，一旁有救生員，安全措施不錯。

農業處說，泡沫池的泡泡是一般介面活性劑，知卡宣水池底有水管，開放時間會有抽水與放水，水是流動的，衛生局定期有抽驗，確保水質符合標準。

花蓮 衛生局 農業處

延伸閱讀

花蓮縣府斥資3600萬元經費 打造知卡宣泡沫池清涼一夏

百億基金助攻 楊梅毛豬產銷班設施智慧升級 引入環控建立管理SOP 省工又節能

夢幻藍眼淚再升級！全聯攜手宜蘭傳藝園區限時打造浪漫星光夜

奧運拳擊／拚獎牌成色升級 吳詩儀：非結束是另一個開始

相關新聞

知卡宣公園新增泡沫池 好玩度升級

花蓮縣知卡宣公園是全國唯一森林水上樂園，夏季吸引戲水消暑人潮，縣府近期斥資3625萬改善步道鋪面、無障礙空間、新增泡沫池...

403震後 壽豐長高39公分

403花蓮強震規模7.2，帶來嚴重災情。內政部據地震衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料發現，花蓮地區最大水平位移...

奧運奪銅李孟遠練習地 宜蘭四方林靶場將消失？高金素梅出手協調

宜蘭四方林靶場是國內培育射擊好手的重要基地，奧運奪銅牌的李孟遠也常在這裡練習，卻傳出四方林靶場即將被註銷撥用。無黨籍立委...

奪銅李孟遠練習地「宜蘭四方林靶場」即將消失 國產署提解方

我國射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運射擊項目男子定向飛靶拿下銅牌，如今卻傳出他經常練習的宜蘭四方林靶場因被財政部國產署撤銷土...

花蓮縣府斥資3600萬元經費 打造知卡宣泡沫池清涼一夏

花蓮縣政府打造知卡宣綠森林親水公園，是全國唯一的森林水上樂園，每年吸引人潮前往戲水消暑。為提供更安全的遊憩環境，縣府爭取...

培育射擊選手重要基地將消失…國產署撤銷宜蘭四方林靶場土地撥用

宜蘭四方林靶場是國內培育射擊好手的重要基地，奧運奪銅牌的李孟遠也常在這裡練習，近日卻傳出四方林靶場即將消失？據了解，靶場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。