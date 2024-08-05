知卡宣公園新增泡沫池 好玩度升級

花蓮縣知卡宣公園是全國唯一森林水上樂園，夏季吸引戲水消暑人潮，縣府近期斥資3625萬改善步道鋪面、無障礙空間、新增泡沫池，入場一律免費，好玩度升級。縣府說，戲水區整建後，可解決水壓不足、設備老舊等問題。民代提醒，公園設備更新是好事，但泡沫池可能不好清理，病菌容易附著在泡沫上，要求落實環境管理，須符合安全衛生標準。

坐落於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，距花蓮市區只有10分鐘車程，園區廣達18公頃，縣府2014年逐步建置戲水區域，依幼兒、兒童年齡層設置遊憩區域，設有滑道、造浪池、漂漂河等9個戲水設施。

戲水區整建是此次亮點，除戲水設施全面修整，也將雨淋池更換為泡沫池，也改善兒童池周邊排水、更新幼幼池遮陽網等，同時添設大型泡沫機互動設施。

縣議員魏嘉賢表示，知卡宣親水公園設備更新是好事，但泡沫池可能不好清理，病菌容易附著在泡沫上，容易傳染疾病，環境衛生管理與維護一定要做好。陳姓家長說，夏天天氣炎熱，免費的戲水園區很有吸引力，孩子玩水時，一旁有救生員，安全措施不錯。

農業處說，泡沫池的泡泡是一般介面活性劑，知卡宣水池底有水管，開放時間會有抽水與放水，水是流動的，衛生局定期有抽驗，確保水質符合標準。