基隆老大公廟開龕門 象徵讓孤魂野鬼來陽間享用供品

傳承 170 年的鷄籠中元祭今天「開龕門」，象徵讓亡魂來到陽間接受供奉。中元祭重頭戲放水燈遊行8月17日（農曆7月14日）登場，18日（農曆15日）在中正公園主普壇辦中元普度。9月3日下午5點「關龕門」，當晚在慶安宮交接手爐，今年鷄籠中元祭正式落幕。

基隆市副市長邱佩琳、今年中元祭輪值主普張廖簡姓宗親會主委張通榮、張廖簡姓宗親會理事長廖大明、基隆市議長童子瑋和立委林沛祥、王正旭及地方仕紳，今天下午在開基老大公廟出席開啟龕門儀式，為中元祭揭開序幕。

開基老大公廟開龕門，地方俗稱「開鬼門」，主普張廖簡姓宗親會和其他姓氏 宗親會代表，準備豐盛祭品，歡迎好兄弟來到陽間接受民間供養。

在焚香祝禱、行獻禮後，開基老大公廟副主任委員陳萬金將裝有龕門鑰匙、名冊的錦盒，交給邱佩琳，再由邱佩琳轉交張通榮，打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名，並在各宗親會代表面前，邱陪張通榮持鑰匙開啟龕門，象徵讓好兄弟進入人間。

邱佩琳說，鷄籠中元祭是國家無形文化資產，意義非凡，當中富含慈悲與虔誠信仰。昨晚的中元祭開燈夜，她祈求風調雨順，市政推動蒸蒸日上，猶如春節守歲，求家人新的一年健康平安。

童子瑋說，雞籠中元祭是城市獨特的文化，也是基隆人對先人敬意的體現，期許中元普度順利平安，基隆風調雨順，台灣國泰民安。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今年鷄籠中元祭除了傳統科儀，也有一系列多元豐富活動。藝術家成若涵的裝置藝術作品《團元》，在文化廣場與基隆塔展出到9月30日。8日至29日基隆美術館M01展覽室，舉辦「鬼朋友度中元」親子特展。