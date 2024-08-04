台東體位管理競賽落幕 千人共減重近3千公斤
台東縣民肥胖比例過高，縣府連續14年推動「健康體重管理計畫」，自4月1日至7月21日舉辦減重競賽。衛生局指出，體位管理競賽落幕，延平鄉余姓男子原本體重超過110公斤，共減重35.4公斤獲得冠軍，亞軍與季軍得主均減重超過20公斤，千餘名參賽者共成功甩重2964.87公斤。
今年健康體位活動共吸引1054人報名參賽，各鄉鎮競賽結果出爐，前三名依序為延平鄉余姓男子，金峰鄉歐姓男子及海端鄉余姓女子，3人均減去超過20公斤重量，獲贈折疊腳踏車、智慧型運動手表及平板跑步機等項獎品。
衛生局長孫國平表示，台東縣肥胖比率是全省之冠，衛生局致力消除肥胖，平日生活應掌握「聰明吃、快樂動、天天量體重」，多喝水、健康飲食和維持運動，這樣才能健康減重不復胖。
衛生局昨頒獎表揚各鄉鎮減重達人，各鄉鎮減重者前三名可獲得3千至1千元不等農會禮券，減重達體重5%的參賽者則有抽獎機會。
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