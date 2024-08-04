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奪銅李孟遠練習地「宜蘭四方林靶場」即將消失 國產署提解方
我國射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運射擊項目男子定向飛靶拿下銅牌，如今卻傳出他經常練習的宜蘭四方林靶場因被財政部國產署撤銷土地撥用而即將消失。國產署今天表示，立法委員近日召開協調會，國產署已向射擊協會說明，如需繼續使用該等國有土地，得取具目的事業主管機關認定有提供使用必要之文件，再洽國產署取得合法使用權。
國產署官員表示，國有財產法第11條及第32條規定，國有公用財產應由管理機關依預定計畫及規定用途或事業目的管理使用；用途廢止時，除法律另有規定或他機關依法撥用，應主動依國產法第33條、第35條或第39條及相關規定，申辦變更為非公用財產或廢止撥用移交國產署接管，依法處理。
國產署說，宜蘭縣政府110年間為培訓射擊選手等公務需要，申撥四方林靶場土地，申撥後出租給射擊協會使用，因遭監察院調查，宜蘭縣政府於今年6月間來函表示，因撥用後未依撥用計畫使用，請國產署註銷撥用，行政院同意於6月18日註銷撥用。
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