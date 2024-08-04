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花蓮縣府斥資3600萬元經費 打造知卡宣泡沫池清涼一夏

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府爭取3625萬元經費改善知卡宣綠森林親水公園設備及動線，包括步道鋪面、新增泡沫池等，讓親子玩得不亦樂乎。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府爭取3625萬元經費改善知卡宣綠森林親水公園設備及動線，包括步道鋪面、新增泡沫池等，讓親子玩得不亦樂乎。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府打造知卡宣綠森林親水公園，是全國唯一的森林水上樂園，每年吸引人潮前往戲水消暑。為提供更安全的遊憩環境，縣府爭取3625萬元經費改造設備及動線，包括步道鋪面、無障礙空間、新增泡沫池等，讓親子玩得不亦樂乎，接續乘載更多歡樂戲水記憶。

坐落於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，距離花蓮市區只有10分鐘車程，園區廣達18公頃，縣府在2014年逐步建置戲水區域，依幼兒、兒童年齡層設置遊憩區域，並設有滑道、造浪池、漂漂河等9個戲水設施。近年在陸地區域打造5座不同主題的共融遊戲場，不定期辦理體驗活動，深受家長及孩子們的喜愛。

縣府農業處指出，知卡宣重塑改造計畫分為兩項，第一項為知卡宣景觀亮點改造，增加無障礙與親子廁所空間、改善停車場周遭及排水、中門至荷花池步道鋪面換新、南埔原生植物鋪面改善、荒野冒險島至中央地景鋪面改善等，解決園內鋪面破碎、低窪積水問題，提供更多友善無障礙設施。

第二項為戲水區整建，除戲水設施全面檢視修整外，還將雨淋池更換為泡沫池、兒童池周邊排水改善、幼幼池遮陽網換新、滑道保養及池底塗布，兒童池入口新設雨淋池等，也有維修及清洗設備，解決戲水期間園區水壓不足、積水、設備老舊、遊客刮傷意外等問題，同時引入大型泡沫機互動設施。

農業處表示，在知卡宣公園導入當地特色及共融式遊具，打造多元的「共融式遊戲場公園」，以及種子圖書館等，讓知卡宣公園不再只是夏日玩水的代名詞，而是深具吸引力且四季皆宜的最佳觀光去處。

花蓮知卡宣綠森林親水公園每到夏天吸引遊客戲水，縣府爭取3625萬元經費改善設備。圖／花蓮縣政府提供
花蓮知卡宣綠森林親水公園每到夏天吸引遊客戲水，縣府爭取3625萬元經費改善設備。圖／花蓮縣政府提供
花蓮知卡宣綠森林親水公園除了玩水外，還有種子圖書館，吸引遊客認識種子。圖／花蓮縣政府提供
花蓮知卡宣綠森林親水公園除了玩水外，還有種子圖書館，吸引遊客認識種子。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 親子 農業處

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