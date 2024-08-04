培育射擊選手重要基地將消失…國產署撤銷宜蘭四方林靶場土地撥用

宜蘭四方林靶場是國內培育射擊好手的重要基地，奧運奪銅牌的李孟遠也常在這裡練習，近日卻傳出四方林靶場即將消失？據了解，靶場原本是縣政府向國產署申請撥用土地，出租給射擊推廣協會推廣射擊運動，因遭人檢舉非法佔用建物，衍生風波，國產署今年6月撤銷撥用，引發射擊界譁然，正透過立委向國產署爭取。

宜蘭縣政府1992年籌辦區運時，在大同鄉寒溪村設置四方林靶場沿用至今，面積約3公頃，由於三面環山，風力受阻小，大自然風光秀麗，地方人士爭取做為靶場賽事標準場地，縣政府2021年向國產署申請撥用辦理委外招標，由宜蘭縣射擊推廣協會得標租下。

早期射擊界人士在此興建靶場等建物，近年來不斷檢舉宜蘭縣射擊推廣協會非法占用，此事引起監察委員關切，檢調也追查縣府撥用出租過程是否有人涉貪？鬧得沸沸揚揚，最後刑事不起訴，民事判決射擊推廣協會拆屋還地。

國產署因此風波，決定與縣政府解除撥用關係，案經行政院6月18日同意撤銷撥用，土地將被國產署收回。

宜蘭縣射擊委員會主委何方略表示，之前國訓中心公西靶場拆除重建，體育署指定四方林靶場做為代訓國手場地長達13年，其他非國手的選手也以四方林做練習場地，嘉義與台南靶場交通不便，四方林靶場環境極優，北部地區來到靶場1個多小時就能抵達，若被禁止使用，對於培育射擊好手的衝擊相當大。

宜蘭縣射擊推廣協理事長蔡世銘說，大家出錢出力籌建靶場是為了培訓優秀選手，一支射擊槍數十萬元、練習子彈耗資無數，他們對於新來訓練的選手最初幾乎都免費提供材料，看到選手在國際嶄露頭角，也感到欣喜。