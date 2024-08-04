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台東知本溫泉194縣道今早落石砸車 幸好人平安
凱米颱風過後山區土石鬆動，台東市通往知本溫泉區的194縣道5.5公里處邊坡今早出現落石，巨大石塊擊中一輛轎車的前方擋風玻璃，車子受創不輕，所幸無人受傷。蘇姓車主說，起初眼前山坡出現灰色物體，誤以為猴子下山不以為意，不久後上方出現陣陣落石，其中一塊大石塊擊破玻璃，驚覺有異立即停車避險。
警方指出，上午6點22分獲報，台東市194縣道5.5公里處有一輛轎車遭落石擊中，員警前往現場了解，發現是市民開車準備上班，突遭邊坡落石擊中擋風玻璃，所幸無人受傷，後續交由縣府建設處處理。
受到不小驚嚇的蘇姓車主說，所幸今天是開車而非騎車上班，否則受傷機率應該很高。友人在臉書貼文提醒外界注意，並表示，落石路段位在龍泉路往內溫泉方向，希望縣政府多加防護此路段，避免再有人發生危險。
警方呼籲，大雨過後山區土石含水量高，易有落石發生，若前往山區要注意相關預報、警戒，並配合管制。
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