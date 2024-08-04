花蓮縣推市集加倍券 民眾兌換踴躍市場活絡

促進地方經濟循環，花蓮縣政府推出短期「市集加倍券」，在縣內公民有零售市場每逢週五、週六民眾可以100元現金兌換面額200元加倍券，將於9、10、23、24日4天兌換使用。

花蓮縣政府於縣內14處公有市場推出加倍券活動，自7月19、20日發放2天，共約發出2萬張加倍券，因颱風凱米暫停一次，8月2、3日再次展開加倍券兌換活動，民眾相當踴躍，上午6時左右就見排隊人龍，不到9時全部換購完畢，市場買氣旺，盼藉此激勵在地消費，活絡市場經濟。

花蓮市中華市場主委鄭元漳表示，感謝縣府舉辦加倍券活動，成功將更多人潮帶進市場，為市場注入更多消費力，無疑是對市場的一大支持，讓攤商更有信心撐過這一次地震與颱風的衝擊。

花蓮縣政府表示，希望藉加倍券兌換活動激勵民眾進入市場消費，既可享受雙倍優惠，還能支持在地市場攤商，活絡市場經濟，歡迎縣民響應，刺激消費。

接下來將於8月9、10日兌換，參與活動的市場包括花蓮市的重慶、中華、大同、復興、中山（市8）、美崙市場，吉安鄉的仁里、慶豐、三角、黃昏市場，新城北埔市場，鳳林鎮中華市場，玉里市場及富里市場。

早市發放時間為上午8時至10時、午晚市發放時間為下午3時至5時，每人每日每市場限兌換一次，數量有限，換完為止。相關活動資訊可上花蓮觀光粉絲團FB專頁或花蓮觀光資訊網查詢。