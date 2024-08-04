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大武崙沙灘柯夢波丹海灘派對 清法戰爭140周年活動鳴砲

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供

柯夢波丹與基隆市政府、交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場，晚間煙火施放掀到最高潮。清法戰爭1884年於基隆的戰役，迄今已140周年，清法主題特展也在昨晚於沙灣歷史文化園區揭幕。

市長謝國樑表示，柯夢波丹夏日海灘派對，桃紅色的「Hot Pink Party」再配上最熱情的基隆，從基隆浪曲到這次的沙灘派對，希望打造最棒的音樂之都，更希望透過這次活動，帶動基隆西岸觀光產業的發展。

沙灘派對邀請到多位金曲獎得主及超人氣歌手、嘻哈團體。舞台表演從下午開始就湧入滿滿人潮，活動出外人團隊的沙灘市集，匯集各地美食種類，讓遊客在欣賞音樂的同時也滿足味覺的享受。

另外，清法戰爭1884年於基隆的戰役，迄今已140周年。這段歷史，凸顯基隆在台灣近代史發展中的重要地位，並影響了北台灣近代文明城市的發展。基隆市政府特別舉辦「清法戰爭140周年系列活動」，包括「清法140愛與和平」主題展覽、「French Weekend」、「山與海的音樂廳」及「第25小時」特展。

現場除了重要的歷史炮鳴儀式外，也精心策劃由台北世大運與點亮十三層的總策展人王騰崇與總導演黃申全帶來的「清法140愛與和平」環境劇場，更第一次點亮百年清法戰爭紀念園區，讓觀眾透過戲劇、光影藝術與飲品風味體驗，感受不一樣的清法戰爭紀念園區，成功打造基隆夜間文化觀光新景點。

謝國樑表示，140年前，基隆這片土地見證了清法戰爭的烽火硝煙。今年，我們用藝術和文化的形式，用「愛與和平」來回應及策辦系列活動。系列活動12月1日，活動形式包含裝置藝術、聲響藝術、音樂會以及藝術文化交流等活動。

法國戰墓在台協會會長龔飛絮表示，這絕不只是140年前法國和台灣之間的戰爭，而是一場不僅沒有贏家，還導致家庭破碎和犧牲生命的悲劇。

柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供
清法戰爭1884年於基隆的戰役，迄今已140周年，清法主題特展昨晚於沙灣歷史文化園區揭幕。圖／基隆市政府提供
清法戰爭1884年於基隆的戰役，迄今已140周年，清法主題特展昨晚於沙灣歷史文化園區揭幕。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹與基隆市政府。交通部北觀處昨晚在大武崙沙灘合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，吸引很多遊客到場。圖／基隆市政府提供
清法戰爭1884年於基隆的戰役，迄今已140周年，清法主題特展昨晚於沙灣歷史文化園區揭幕。圖／基隆市政府提供
清法戰爭1884年於基隆的戰役，迄今已140周年，清法主題特展昨晚於沙灣歷史文化園區揭幕。圖／基隆市政府提供

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