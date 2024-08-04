基隆固樑罷樑 市場舉牌互嗆

國民黨主席朱立倫昨到基隆仁愛市場力挺身陷罷免案的市長謝國樑，現場固樑、罷樑人員舉牌互嗆。針對藍營發動罷免綠議長童子瑋、立委吳思瑤？朱立倫沒正面回應，但批民進黨用罷免製造仇恨、對立，籲賴清德總統及民進黨要好好思考。民進黨議員、罷樑團體則齊轟藍抹黑。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹日前開地方黨部第一槍，如果罷免基隆市長謝國樑，他們就會與民眾黨一起發動罷免吳思瑤等綠委；黨內先前也曾嗆要罷免童子瑋，因此何時發動引關注。

仁愛市場人潮很多，現場固樑、罷樑人員舉牌互嗆，警方隔開雙方人馬，一邊牌子寫「罷免團體違法跟蹤騷擾跟沒品沒下限」，一邊寫「敗家子亂花錢」。朱立倫、謝國樑、立委林沛祥一起到2樓吃美食。

朱立倫說，不要用惡意罷免造成基隆人的困擾，但民進黨把抗中當政治提款機，是長期以來的作為，如今是執政黨還要羞辱在野黨，惡意罷免一定會激起基隆市民反感。

謝國樑表示，這兩天看到很多跟蹤、騷擾，看不到對國樑適不適任的討論，愈來愈多的人格攻擊，如果他被罷免成功，未來將有非常多的立委被罷免，將無寧日。

民進黨議員施偉政說，挑起對立的從來就不是民進黨，從山海公民發動罷免市長，藍製造對立，無端指公民團體是民進黨側翼，甚至揚言要罷免議長。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵指出，謝市長指控拆樑團隊跟騷，但這是支持者自發性行為向謝表達意見，跟騷難以成立，呼籲謝市長，不要一邊以站路口鞠躬哈腰的姿態親民，轉頭又聯合政黨造謠抹黑。