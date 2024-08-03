台東地方自治史上首例 成功鎮長罷免案投票率僅6.96%未通過

台東地方自治史上首例，成功鎮長罷免投票今天舉行，最後結果同意票736票、不同意票46票，罷免案未達門檻而未過關。鎮長謝淑貞表示，鎮民眼睛是雪亮的，她會更努力為成功打拚。

謝淑貞說，現在是民主社會，她尊重民主和連署人的抉擇，上任來，所有公共事務絕對經得起公評，鎮民眼睛是雪亮的，很感謝鎮民的支持及信任，未來她會更努力打拚，不辜負鎮民期望。

選委會公布投票結果，同意罷免票數736票，不同意罷免票數46票，成功鎮的選舉人數1萬1391人，門檻須達2848票同意票且高於不同意票，罷免案未達門檻而未過關。

罷免陣營指控謝淑貞政見跳票，且包括停車場、路標指示等多項建設預算有問題，發起罷免行動，經過2階段連署，罷免案成立，並在今天舉行投票，不過，民眾投票意願似乎不高，零零星星。

不同意罷免的鎮民表示，應該讓鎮長做完，做出成績來，不是還沒做完就說要罷免。另同意罷免陣營對於罷免案未過關感到遺憾，但強調會持續監督鎮務，不會讓成功鎮停滯不前。