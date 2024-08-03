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朱立倫控綠用罷免製造對立、謝國樑指被跟騷 綠議員、罷樑團體回擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫今到基隆仁愛市場力挺身陷罷免案的謝國樑。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫今到基隆仁愛市場力挺身陷罷免案的謝國樑。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫今到基隆仁愛市場力挺身陷罷免案的謝國樑，他批民進黨用罷免製造仇恨、對立，一定會引起民眾的反感。謝國樑也指控近日遭到跟蹤、騷擾、尾隨，對他的人格攻擊，籲各團體理性討論。民進黨議員反批朱主席，國民黨才是製造對立，罷樑團體也批謝市長聯合國民黨抹黑。

基隆市議員施偉政表示，挑起對立的從來就不是民進黨，從山海公民發動罷免市長，國民黨製造政黨對立，無端指公民團體是民進黨側翼，甚至揚言要罷免議長。

施偉政說，其實謝國樑最應該要感謝的，是公民團體，讓他從迷失走向清醒。第二要感謝的是基隆市議會民主進步黨黨團，因為民進黨認真監督市政，現在基隆有許多預算執行仍在可控範圍。

施偉政向朱立倫主席喊話，要幫謝國樑站台之前，搞清楚是誰在操作對立？不要接受了假訊息，站台反而變成豬隊友。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵說，關於謝市長指控拆樑團隊跟騷，當天是支持者自發性行為向謝市長團隊表達意見，立場鮮明清楚，且謝市長團隊無人表達拒絕或不舒服之意，又持續錄影作為話題素材，跟騷難以成立。

她表示，謝市長應該反思，是什麼讓民眾即使在無人號召的情況下，仍然堅持要隻身一人站出來，對抗並表達對市政的不滿。另外有民眾舉牌「敗家市長」起因自謝市長上任後推行的各種爭議政策，浪費公帑高達32億，至今仍未解釋清楚。

罷樑呼籲謝國樑市長，不要一邊以站路口鞠躬哈腰的姿態親民，轉頭又聯合政黨造謠。固樑團隊試圖肉搜志工、查水表、圍堵看板、基隆市集會申請無法核定，不針對市政爭議做說明，操作政治對立，不針對市長是否適任問題及民生議題作解釋跟闡述。

基隆 山海公民拆樑行動 朱立倫 民進黨 罷免 謝國樑

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