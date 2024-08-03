前兩年受地震風災影響 花蓮金針花季將開跑邀遊客賞花

花蓮南區的赤科山、六十石山是全台兩座重要金針山，花季時吸引大批人潮上山，但前年地震、去年颱風重創觀光，今年花季將於10日開跑，有限定遊程、裝置藝術及可愛的卡娜赫拉聯名商品、人偶見面會等，還推出優惠樂遊券，盼重振花季觀光。

玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山是全國重要的金針花產區，每年8月進入花季，滿山遍野的金黃花毯吸引遊客上山拍照賞景，是重要觀光產業，但連續兩年受到天災影響，上山人數門可羅雀，前年0918地震震損山區聯外道路，去年9月初海葵颱風帶著大雨將花打落一地，更讓花季直接喊停，今年又有4月地震、7月強颱接踵而來，讓農民欲苦無淚。

赤科山櫻之谷咖啡民宿老闆表示，以往接近花季山上已有很多遊客，但現在人潮稀落，上月凱米颱風影響遊客上山意願，出現部分退房情形，讓業者非常擔心。

玉里鎮長龔文俊昨天上山視察，他說，目前金針花開約2成，許多已含苞待放，中下旬進入盛放期，鎮公所全力支持赤科山觀光產業，今天起派清潔隊員上山清掃道路、修整雜草，就等10日花季開跑，迎接遊客上山欣賞黃澄澄的壯觀花海。

今年兩地金針花季同步於10日開跑，玉溪地區農會結合知名卡通人物卡娜赫拉，推出「卡娜赫拉's 赤科花園」行銷，花330元買入就有500元價值的赤科山樂遊券可在赤科山店家等值消費，還有赤科山x卡娜赫拉的文創商品，並舉辦5場次赤科一日遊。