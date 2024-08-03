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沿鐵路發展慢旅遊 公民團體盼重新檢視北宜直鐵計畫

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
公民團體認為北宜直鐵計畫更符合宜蘭整體發展，盼透過地方說明會、工作坊等公民參與方式，讓社會大眾重新檢視直鐵、高鐵的各種可能性。本報資料照
公民團體認為北宜直鐵計畫更符合宜蘭整體發展，盼透過地方說明會、工作坊等公民參與方式，讓社會大眾重新檢視直鐵、高鐵的各種可能性。本報資料照

北宜直鐵計畫2011年提出，2019年交通部轉為北宜高鐵計畫，北宜新軌道胎死腹中，公民團體發起「北宜新軌道社會溝通計畫」，盼透過地方說明會、工作坊等公民參與方式，讓社會大眾重新檢視直鐵、高鐵的各種可能性。縣府表示，直鐵更換為高鐵是交通部決議，尊重中央。

公民團體「公民幫推」表示，現有的台北與宜蘭間鐵路運輸量能不足，無法轉移公路壅塞，交通部用高鐵計畫代替北宜直鐵後，社會各界與一般縣民既無法獲得充分資訊，也沒有參與討論，盼重新與社會各界溝通，6月2日、8月2日分別辦理2場工作坊，整理各項數據、資料公開與民眾說明。

公民幫推指出，宜花東城際屢次主要來自大台北都會區，平日每天約5.5萬人次，假日更達到每日22萬人次，且假日遊客更偏好使用自小客車，國道客運的吸引力也高於台鐵，搭火車的民眾多數是前往花東，北宜間的鐵路載運量亟待提高，才能紓解公路的車流量。

公民幫推認為，1980年代宜蘭就已奠定環保、觀光兩大施政主軸，2006年國道5號通車後並未引入大量人口，更加強化宜蘭沿鐵路發展的構想，根據2021年公告實施的宜蘭縣國土計畫，應該優先利用車站周邊的台鐵所有土地，「以車站與高密度、多元服務結合為城鎮發展的核心區。」

公民幫推綜合比較高鐵方案與台鐵方案，高鐵方案會在未開發的農地上另外設立單一發展核心，削弱台鐵車站沿線與舊城區的開發潛力，若無法吸引高經濟成長產業，將再次使宜蘭就業人口外流；台鐵方案則可發展大眾運輸導向城市與慢旅遊經濟，配合轉乘設施，使各城鎮都能發展旅遊經濟。

縣府交通處指出，原先的北宜直鐵方案2006年環評未過，2011年交通部提出北宜鐵路提速工程計畫就是多數人認知的北宜新線，2019年還在做可行性評估時，交通部再次提出高鐵延伸宜蘭計畫替代；過程中縣府並無決定權利，尊重中央的決議並全力配合。

交通部2019年提出高鐵延伸宜蘭計畫，代替原本的北宜直鐵計畫，目前高鐵計畫進入二階環評，預計2036年通車。本報資料照片
交通部2019年提出高鐵延伸宜蘭計畫，代替原本的北宜直鐵計畫，目前高鐵計畫進入二階環評，預計2036年通車。本報資料照片

交通部 北宜直鐵 台鐵 高鐵延伸宜蘭

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