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搬到南方澳仍心繫老家龜山島 92歲藍昔我獲頒宜蘭模範父親
宜蘭縣政府今天舉辦模範父親表揚大會，縣長林姿妙頒發匾額給14名父親。其中92歲的藍昔我是最年長的獲獎者，他是龜山島漁民，龜山島遷村時，他攜家帶眷遷居南方澳漁港，繼續到龜山島海域捕魚；30多年前長女產後腎衰竭，藍昔我甘願捐出1顆腎臟，也要避免女兒陷入洗腎的折磨。
藍昔我小時候跟著老師學漢學，15歲就跟著島上多數人一樣下海捕魚，2年後當上船員，又過了20多年成為船長。當時龜山島上沒有港口，大船靠不了岸，要靠小船接駁，颱風來襲時風險尤甚，藍昔我回憶，有一次要開去南方澳避颱風，半路遭遇大浪，船身嚴重進水，「這條命是撿回來的」。
1977年政府為軍事需要遷徙龜山島100多戶村民，藍昔我也不例外，帶著妻子和3個兒子、1個女兒離開故鄉，選擇到較熟悉的南方澳定居，繼續捕魚為業，仍然到龜山島附近捕撈魚蝦，天未亮就要出海，繁忙時晚上8、9時才能歸家，然聚少離多仍心繫家庭，兒女都順利完成學業、成家立業。
為了家人，藍昔我可以付出所有，32年前剛生產完的長女藍春月，產後虛弱換上急性腎衰竭，醫師告訴他們必須換腎，驗血後認為藍昔我最合適，他當時已經60歲高齡，甘冒風險捐出腎臟；如今女兒健康無虞，藍昔我也十分硬朗，父女今天表揚大會上談笑風生。
今天表揚的14名父親，卻也有1人無法到場，他就是7月13日因病過世的胡富金，享壽82歲，長子胡毓忠是國立宜蘭大學機械與機電工程學系教授，因操持後事肝臟發炎住院，今天由媳婦孔繁蕙代為領獎，她說公公很重視教育，能獲得模範父親是光宗耀祖的事情。
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