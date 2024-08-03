7月鬼門開！宜蘭市水燈節今晚開幕 頭城搶孤9月關鬼門

今天是農曆6月29日子時鬼門開，宜蘭傳統2項鬼月民俗活動分別為鬼月拉開序幕與落下帷幕。今天是宜蘭市水燈節，下午開始在城隍廟發表科儀，晚上11時15分放水燈；9月2日鬼門關，則有頭城搶孤盛大登場，去年睽違3年復辦湧入3萬人。

宜蘭市水燈節是全國最大的放水燈活動之一，宜蘭市中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬表示，水燈節最早可溯源自清代，200年前的噶瑪蘭通判烏竹芳曾賦詩一首「蘭城中元」，描繪中元節放水燈的景象；2000年後宜蘭市公所年年舉辦水燈節，2009年縣府指定為無形文化資產。

今天下午由宜蘭市城隍廟舉行科儀，民間相信城隍爺是公正的司法神，審判陰陽兩界的糾紛，也是最適合主持放水燈引渡亡魂相關儀式的廟宇。陳文彬表示，今年重點是「祈福安康、吉祥平安」，印製1000面龍年平安旗發送；今晚11時15分放水燈，也會施放煙火。

從去年開始，水燈節的水燈都是由菩提葉和蘆葦桿以及紙類製作而成的環保紙燈，由老藝師張阿棟、鄂王社區發展協會製作，晚上10時也有民眾DIY蓮花燈活動。市長陳美玲表示，今年共23個隊伍參加，是歷年最多，明天南北館市場還會舉辦傳統市場文化節。

至於全台矚目的頭城搶孤活動，歷經2020年到2022年疫情停辦，去年復辦，吸引上萬人到頭城搶孤民俗教育園區朝聖，不過也發生搶孤選手倒吊孤柱5分鐘的事故。頭城中元祭典協會理事長楊碧村表示，今年搶孤會繼續舉辦，時間是9月2日，近期就會發布相關資訊。