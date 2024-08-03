控原民會跳部落樂舞侵權二審仍敗 奇美族人上訴討公道

花蓮瑞穗鄉Kiwit 奇美部落 Ciopihay 階級的勇士舞、送靈祭歌Kahahayan是部落重要文化資產，已取得原住民族傳統智慧創作專用權，但原民會舉辦南島民族論壇開幕典禮時，未經授權找來非部落舞團展演，部落提告侵權，二審仍吞敗，奇美部落今天表示遺憾，批評台灣高等法院的二審審判決毫不尊重原民文化，將提上訴討回公道。

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，由原住民族文化發展中心委由優利公司找上娜麓灣舞團，身著傳統服飾表演奇美部落的勇士舞。部落認為Ciopihay勇士舞、送靈祭歌Kahahayan已獲原民傳智創作專用權，未經授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元，是首件侵害原住民族傳統智慧創作專用權的案例。

原民會雖道歉，但認為不涉侵權，一審判決部落敗訴，奇美部落上訴到台灣高院，上月30日駁回，仍可上訴。

高院指出，南島論壇活動在文化、政治、外交等方面，均有正向且值得肯定意義，於此嚴肅重要國際場合擇定使用勇士舞為開幕儀式，有重要原住民族文化交流意義而有正當目的，不構成違法。審酌目的正當，且沒有惡意用故意觸犯部落文化禁忌的方式展演，不致於侵害部落名譽，未達侵害傳智創作人格權的程度。

奇美部落族人不滿，今天發表聲明，指出台灣原住民族數百年來歷經連續性殖民，仍未主動放棄民族尊嚴與自我治理主體性與主權性，政府推動轉型正義，也在這樣的理念下以「原住民族傳統智慧創作保護條例」保護原民代代累積的部落文明與民族獨特性，但高院判決展露出對原民文化毫不尊重的態度，判決顯示傳智條例不過是以一部法治為名，粉飾中華民國繼續在法律和體制上殖民原住民族、施行文化掠奪與同化、意圖將原住民族集體亡族滅種的遮羞布。