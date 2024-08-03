基市府誤用星宇航空候車亭美照 謝國樑道歉：引以為戒

基隆市政府未經攝影愛好者陳錡暉同意，擅自使用陳所拍攝的基隆火車站南站星宇航空候車亭照片，陳寄出存證信函，質疑市府剽竊他的著作權。市長謝國樑今天表示，臉書粉專與市府官網貼文的照片誤用攝影愛好者陳錡暉作品，對此致歉，得知此事後並已立即撤除陳先生的作品。

基隆市政府與星宇航空合作改造市公車處南站候車亭，7月17日舉辦開幕儀式。這座公車亭設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳的臉書都使用陳錡暉拍攝的照片，市府當天也提供媒體使用。

議員鄭文婷日前陪同陳先生出面指控，她表示，市府行為嚴重影響陳錡暉的著作人格權、財產權，陳有資格向市府提出侵權賠償，陳也已分別寄出存證信函使用照片給謝國樑、邱佩琳和基市府。邱佩琳表示，因誤用已第一時間在臉書道歉。

謝國樑今天發新聞稿表示，為了公開向市民朋友分享美麗的候車亭，團隊在處理過程中忙中有錯，不慎誤用了陳先生的照片，對此他要特別表達歉意。

謝國樑指出，團隊在得知此事當天，已立即將臉書及官網中陳先生的作品撤除；目前也正聯繫希望有機會向陳先生取得這些優秀作品的正式授權，讓大家一起看見基隆的美好。