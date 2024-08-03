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富岡港登船處 遊客亂丟垃圾成性

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東市富岡漁港登船處外觀看不到有垃圾，座位區後方卻被丟了滿滿各樣的垃圾，無人聞問，呈現兩種環境。記者尤聰光／攝影
台東市富岡漁港登船處外觀看不到有垃圾，座位區後方卻被丟了滿滿各樣的垃圾，無人聞問，呈現兩種環境。記者尤聰光／攝影

台東富岡漁港每年吸引上萬遊客搭船前往綠島、蘭嶼，今年暑假旅遊旺季還沒結束，登船處就被丟滿垃圾，就算放置垃圾袋，遊客也沒人願意將隨身垃圾丟入。清潔人員搖頭嘆「亂丟習慣了」。縣府表示，不排除裝攝影機及廣播器約束遊客行為。

富岡漁港是縣內重要觀光漁港，暑假1天約湧入5000遊客搭船前往綠島、蘭嶼，全年逾10萬人次，2013年縣府重新設計登船處，成為漁港亮點，不過，龐大遊客也帶來驚人垃圾量。

記者直擊登船處，座位區後方被丟滿垃圾，有吃完的空盒、飲料罐、酒瓶、塑膠袋、衛生紙、菸蒂，甚至傘具、雨衣等，多到數不清。

漁會則表示，只負責漁民漁船，登船處的環境衛生問題他們管不著。

「清也清不完」清潔人員無奈說，本周才清完，下周又滿滿垃圾，就算放置大塑膠袋讓遊客方便丟，大家亂丟垃圾成性。

有漁民說，除非現場24小時派員稽查，否則放再多垃圾袋也沒用。

縣府表示，目前在漁會大樓和東65縣道周邊已設置4組監視器隨時監控，但未監控到登船處，遊客嚴重破壞環境，損及觀光形象，未來不排除登船處裝攝影機及廣播器約束遊客亂丟垃圾行為，一旦側錄屬實，就移送環保局裁罰。

富岡漁港 監控 衛生紙

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