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童子瑋家族店面旁挺謝國樑 藍綠交火

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

國民黨主席朱立倫今到基隆仁愛市場力挺市長謝國樑，國民黨選在「童家店面」旁集合，民進黨基隆市議長童子瑋指「侵門踏戶」。藍營反擊，雞蛋裡挑骨頭，「市場是你家開的？」簡直欺人太甚，綠營則說，就是要利用衝突和對立來博聲量。

罷免謝國樑行動延燒，朱立倫和謝國樑今早11點會合，標示愛三路15號，隔壁13號就是童家經營的通信行。

童子瑋指出，仁愛市場四處都可以選，但偏偏選在他家店面隔壁，從報復性罷免，到「今天侵門踏戶」，都是找話題炒作政治衝突，一再地往他身上做文章，大可不必。基隆市政回歸正軌較重要，他是不是委屈？是不是被欺負？社會自有公斷。

謝國樑說，是天大誤會，是因為那邊有適合的聯訪區，在童子瑋發表意見後，可能會調整會合的地點。

但國民黨基隆市黨部主委吳國勝怒斥「市場是你家開的？」，仁愛市場攤商行人多，過去採訪點就是設在1樓空曠處，童子瑋領地意識強烈，把公產當成私產看待，才是在挑釁，如果童認定店面周遭都是他的地盤，就不給別人通行，跟過去的漳泉械鬥有什麼兩樣？

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，刻意選在童家店面旁集合就是挑釁，想利用衝突和對立博取聲量。現在說到基隆人過往的傷痛「漳泉械鬥」，用最反面的教材來比喻憲法賦予的罷免權。

基隆 童子瑋 謝國樑

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