台東成功鎮長罷免案8/3投開票 投票率成關鍵

台東地方自治史首例，成功鎮長謝淑貞罷免案明天投票，門檻須達2848票同意票且高於不同意票。罷免陣營車隊今天遊街催票；謝淑貞在市區僅以1部宣傳車訴求不要投票，盼壓低投票率。

罷免陣營指控謝淑貞政見跳票，且包括停車場、路標指示等多項建設預算有問題，發起罷免行動，經過2階段連署，罷免案成立，將於3日投票。

成功鎮民代表會主席陳南蓀、副主席陳秋豆、及代表陳婕妤和陳振明，今天會同支持鎮民以數10輛車隊掃街，高喊「不要怕，勇敢去投票」、「拒絕夫妻繼續共治成功鎮」、「明天出來投票讓成功鎮成功」。

陳振明說，因為謝淑貞的工程弊案太多，施政無能，呼籲民眾「不要怕出來投票，你那一票可以讓翻船成功，讓成功更成功」。

同時成功鎮各村落和成功市區，今天四處可見罷免謝淑貞、反對夫妻輪流當鎮長，以及8月3日勇敢投票的布條和看板。

謝淑貞盼壓低投票率，下午僅有1部宣傳車在成功市區宣傳，強調工程品質絕無弊案，堅決反對不實指控，為了地方和諧反罷免，共存共榮，懇請不要投票。

台東縣選委會表示，根據最新統計，成功鎮的選舉人數1萬1391人，必須要有2848票同意票，且高於不同意票，罷免才成功。明天上午8時投票，下午4時截止，凡在成功鎮入籍4個月，年滿20歲以上，只要攜帶身分證就有投票權。

地方人士普遍認為，這次罷免投票，因成功鎮豐年祭已經陸續結束，加上交通不便，都會影響返鄉意願，因此投票率是關鍵。