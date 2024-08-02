集合點有陰謀？ 藍批童領地意識強烈 綠指藍要挑起衝突

國民黨主席朱立倫3日到基隆仁愛市場，國民黨選在「童家店面」旁集合，民進黨基隆市議長童子瑋指「侵門踏戶」。國民黨基隆市黨部主委吳國勝今天說，過去藍營人物受訪就在那處空地，去年可以，今年童突然有意見，雞蛋裡挑骨頭，「市場是你家開的？」簡直欺人太甚。

吳國勝「發聲」後，民進黨基隆市黨部主委林明智出面反擊，指國民黨刻意選在童子瑋家族店面旁集合就是挑釁，目的就是要利用衝突和對立來博取聲量。

朱立倫和基隆市長謝國樑3日上午11點會合，將前往仁愛市場2樓品嘗美食。國民黨基隆市黨部比照前總統馬英九來基隆挺謝模式，用朱立倫和謝國樑的照片製作「挺善樑」宣傳圖卡，仁愛市場地址標示愛三路15號，隔壁13就是童家經營的通信行。

童子瑋昨晚在臉書發文，指仁愛市場四處都可以選，但偏偏選在他家店面隔壁。從報復性罷免，到「今天侵門踏戶」，都是找話題炒作政治衝突，一再地往他身上做文章，大可不必。

謝國樑今天說，以前約藍營人士走訪仁愛市場，都是約在彩券行（15號）隔壁（空地），因為那邊有適合的聯訪區。在童子瑋發表意見後，可能會調整會合的地點。

對於童子瑋「侵門踏戶」的指控，吳國勝怒斥「市場是你家開的？」，強調過往藍營人物受訪就在市場周邊空地。仁愛市場攤商行人多，大量媒體記者湧入市場影響動線，所以採訪點就是設在１樓空曠處，前年新北市長侯友宜來訪就是這樣安排，當地是公共區域，「不是你的土地」，童子瑋領地意識強烈，把公產當成私產看待，才是在挑釁。

吳國勝表示，事前根本不知道聯訪點隔壁的13號是童家經營的店面，基隆是座小而溫馨的城市，四處都是熟人或朋友，隨處行走經過的店面很有可能就是朋友的家人開設。如果童認定店面周遭都是他的地盤，就不給別人通行，跟過去的漳泉械鬥有什麼兩樣？

吳國勝說，朱立倫來基隆仁愛市場吃美食，並給謝國樑加油打氣，本來就是場單純的活動，不是謝國樑與童子瑋的市長選舉，請童不要公產當私產、過度的領地意識彷彿黑幫結夥，對基隆的發展沒有好處。市黨部將釋出善意改變聯訪點，移往較遠處，希望童未來可以不分黨派歡迎大家前往仁愛市場吃美食、推廣基隆。

林明智表示，吳國勝過去擔任團管區司令，就認識童子瑋的叔、伯，童家也常贊助團管區活動，吳說不知道童家店面說不過去。國民黨刻意選在童家店面旁集合就是挑釁，目的就是要利用衝突和對立來博取聲量。

林明智說，公民團體發起罷免謝國樑能進行到這個階段，是因為謝沒有顧好市政。國民黨現在說到基隆人過往的傷痛「漳泉械鬥」，用最反面的教材來比喻憲法賦予的罷免權，他不能苟同。170年來基隆人用拚陣頭療癒過去械鬥的傷痛，國民黨一再挑起對立和衝突，對周邊商家和市民有百害而無一利。