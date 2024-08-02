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基隆這私有巷道是捷徑...路況奇差無比 謝國樑提解套改善方案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（前左三）今到樂一路81巷了解道路現況，並聽取工務處長陳耀川（前左一）簡報改善計畫。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左三）今到樂一路81巷了解道路現況，並聽取工務處長陳耀川（前左一）簡報改善計畫。記者邱瑞杰／攝影

基隆市樂一路81巷是從安樂路通往安樂市場、安一路的捷徑，往來人車眾多，但因是私有地，路況很差，且雨天會積水。市長謝國樑今天前往勘查，將由工務處與地主洽商取得同意書，預計兩個月內全線刨鋪，改善通行品質。

樂一路81巷從樂一路安樂市場連接安樂路一段，雖然是私有地，但因為是8公尺寬指定建築線範圍，長期開放人車通行。現的柏油路面已20多年未刨鋪，當地民意代表多次促請市府改善道路，遲遲難以如願。

謝國樑今天與市府工務處長陳耀川前往現場了解路況，並聽取工程計畫簡報。陳說，樂一路81巷是現有巷道，產權屬私人所有，市府可依公私有土地既有通路維（修）護流程改善，前提是要取得地主出具無償供不特定公眾通行使用同意書，錄案後辦理一次性維護。

謝國樑表示，市府今年的鋪路預算相當充足，連追加預算一共有２億元以上。市府會把路鋪平，因為這是市府應該做而且要做的工作，讓大家有更好的通行空間。

樂一路81巷改善路況是地方民眾多年的訴求，謝國樑今天前往了解狀況，多名議員、里長也到場關心。一行人沿著巷道行走，查看路況，發現有不少坑道，曾造成老人家走路時跌倒。

樂一路81是現成巷道，沒有設排水溝，因此雨天會有積水問題。陳耀川說，在取得地主同意後，除了重新刨鋪長約190公尺的路面，工程設計時也會一併改善排水問題。施工期間將辦理雙向封閉，請民眾從樂一路接安一路轉往安樂路一段。

基隆市樂一路81巷路況不佳，當地民眾促請改善多年未能如願。市長謝國樑今和多名議員、里長查看現況後，提出2個月內改善方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市樂一路81巷路況不佳，當地民眾促請改善多年未能如願。市長謝國樑今和多名議員、里長查看現況後，提出2個月內改善方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市樂一路81巷路況不佳，當地民眾促請改善多年未能如願。市長謝國樑今和多名議員、里長查看現況後，提出2個月內改善方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市樂一路81巷路況不佳，當地民眾促請改善多年未能如願。市長謝國樑今和多名議員、里長查看現況後，提出2個月內改善方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆 排水溝 謝國樑

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