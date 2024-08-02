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振興花蓮災後觀光 豐濱鄉公所推東海岸免費遊程

中央社／ 花蓮縣2日電

受到地震、颱風影響重創花蓮觀光，位於海線的豐濱鄉公所結合東海岸文化、生態及觀光景點，推出2梯次「閒晃小旅遊」活動，免費提供交通、美食及遊程，希望吸引遊客到訪。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝說，0403強震後觀光遊客銳減，往年暑假沿線餐廳天天營業，現在都等不到客人，只能預約制，有客人才營業，生意差很多。

豐濱鄉閒晃小旅遊第1梯次時間為8月9日，下午1時從花蓮轉運站集合出發，前往長虹橋、秀姑漱玉覽景遊艇、石梯坪遊憩區、Makotaay生態藝術村等，晚間活動是豐濱Romadiw表演活動，預計晚間7時返程回轉運站。

鄭立渝說，每梯次提供80個免費名額，若超出會評估增加名額，若沒有搶到免費名額，民眾也可自行開車前往，同樣可免費參加活動。第2梯次預計9月14日舉行，會再另外開放網路預約表單。

豐濱Romadiw活動在大石鼻山步道旁廣場（台11線38.5k）舉行，由老王樂團、台東排灣族歌手查瑪克、花蓮太魯閣族歌手白明光及AO樂團輪番演出，現場有市集活動，詳情可至豐濱鄉公所臉書粉絲團報名。

太魯閣族 樂團 花蓮

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