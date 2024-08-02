振興旅遊！花蓮豐濱鄉推出兩場免費小旅行 80個名額即起報名

花蓮縣接連受到地震、強颱重創觀光，不只市區業者苦哈哈，沿海的豐濱鄉遊客也大減，鄉公所8、9月各規畫一場「Romadiw」演唱會與市集，還加碼推出閒晃小旅行，免費載遊客從花蓮轉運站搭車到豐濱，乘船遊覽秀姑巒溪出海口，走訪生態藝術村，再聽歌逛市集，每場80個名額即起報名。

豐濱鄉公所表示，地震後鄉內觀光蕭條，以往暑假店家天天開門做生意，地震過後東海岸遊客人數明顯減少，還因為人太少，店家只能採預約制。因此規畫8月9日在磯崎村大石鼻山步道停車場南側廣場、9月14日在靜浦村太陽廣場辦理，邀請王宏恩、Mataka 、AO樂團、白明光、查瑪克、老王樂團、貓公部落三大女高音、龐志豪等演出，還搭配市集活動，振興觀光及農特產相關產業。

為了歡迎旅人前來，豐濱鄉公所再推出閒晃小旅行，9日下午1時在花蓮轉運站集合，載遊客到台11線長虹橋，搭乘秀姑漱玉攬景遊艇到秀姑巒溪出海口，接著走訪石梯坪遊憩區、Makotaay 生態藝術村等，傍晚再參加「Romadiw」演唱會與市集活動，結束後載遊客回到花蓮轉運站。

豐濱鄉公所祕書鄭立渝，閒晃小旅行全程免費，共80個名額，即起報名，可上鄉公所臉書粉絲專頁連結的報名表單https://forms.gle/5BfQkFLMdCN3doak7 ，或洽專線03-8321276詢問。若來不及報名，也歡迎自行開車前往，9月14日第二梯次活動會另外開放網路預約表單。