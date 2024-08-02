藍宣講選在議長家店面旁遭批 謝國樑：天大誤會
國民黨主席朱立倫3日將到訪基隆力挺市長謝國樑，集合地點選在議長童子瑋家族店面隔壁，童子瑋在臉書批評侵門踏戶，今天受訪說覺得被欺負，謝國樑回應，天大誤會，會調整地點。
童子瑋今天受訪表示，以往無論哪個政黨到仁愛市場宣講、拜票或聯訪等，大多會選在愛三路、仁四路口，因為要吃美食樓梯就在旁邊，要到生鮮區拜票出入口也在旁邊。
童子瑋說，「我老是覺得被欺負的感覺」，因為國民黨選擇的集合點愛三路15號就在家族經營的店面隔壁，且旁邊沒有市場出入口，因此他總是覺得有點委屈，也呼籲雙方支持者可以互相尊重，保持理性表達意見的空間。
童子瑋說，讓基隆的市政回歸正軌比較重要，而不是請國民黨高層或是外地不了解基隆的人，任意地針對基隆發表對不了解的論述。
童子瑋說，如果一開始大家都好好做事，就市政方面努力溝通，不要出現許多荒腔走板，或與基隆的文化習慣有所不同的政治行為或政治口水，也許不會造成現在如此對立情形。
謝國樑今天勘查安樂市場樂一路81巷路面重鋪受訪表示，這是天大的誤會，一開始不知道原定集合地點旁是童子瑋家族經營的通信行，會調整集合地點，例如安排在愛三路、仁四路口接受媒體聯訪。
基隆市政府發言人余治明說，謝國樑過去曾與新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康相約到仁愛市場大啖美食，因仁愛市場周邊空間有限，過去都約在彩券行（愛三號15號）周邊空地接受媒體聯訪，童子瑋昨天晚間在臉書發文後，市府才得知隔壁是童子瑋家族經營的通訊行。
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