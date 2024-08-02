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蘭陽媽祖文化節加開海上遶境船次 588、888方案共250名額
宜蘭最大的宗教活動蘭陽媽祖文化節9月20日登場，連續3天海陸遶境，縣長林姿妙今天在協辦方南天宮擲筊，由媽祖選中擔任海上總指揮的漁船。南天宮今年也推出海上遶境加碼船次，只航行不住宿，分為588元和888元方案，共開250個名額，8月5日開放報名。
縣府表示，蘭陽媽祖文化節邁入第5年，已是縣內最大型的宗教慶典活動，歷年都會吸引上百艘船海巡、上千人陸巡遶境，走遍縣內10個鄉鎮市。遶境活動9月20日上午從南方澳南天宮出發，走海路到頭城烏石港，再沿陸路從頭城到礁溪、壯圍、員山、宜蘭、五結、羅東、三星、冬山，22日回到蘇澳。
日前部分縣民反映，媽祖文化節開放報名的1000個名額，包含海巡遶境和住宿，卻沒有單純的海巡名額。縣府當時表示會與南天宮協商推出海巡專屬方案，今天公布，分為588元和888元，2種方案的船隻、行程一致，差別再附贈禮品，588元有紀念T恤、紀念帽和御守，888元多出絨毛娃娃等文創品。
南天宮表示，為了因應這次海上遶境，向烏石港租用13艘賞鯨船，縣內賞鯨船已經使用一空，因此加開的海巡方案可能會向花蓮賞鯨船租用；加開名額總數不分方案是250人，依後續狀況滾動式調整。
林姿妙今天在南天宮媽祖前擲筊詢問海上遶境總指揮的人選，經過2輪4次擲筊，由台灣鯖鰺漁業協會（扒網協會）中選，新利福3號漁船與船長莊清旺指揮，調度船隻，另外宜蘭縣漁民權益協會與宜蘭縣近海小單拖漁業協會擔任副指揮；林隨後為海陸總指揮官授旗，宣布活動正式啟航。
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