花蓮海岸漂流木 即日起有條件開放撿拾

颱風凱米帶來強風、豪雨，花蓮北區海灘堆積不少漂流木，花蓮縣府公告即日起開放民眾撿拾，撿拾區域及撿拾條件都有限制，開放時間至下次颱風發布陸警或豪雨特報為止。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布新聞資料指出，自由撿拾條件為漂流木末徑20公分以下且長度2公尺以內、單支漂流木重量50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，無論是否為貴重木，都可在開放時間自由撿拾。

林業保育署花蓮分署提醒，若撿到國有、公有或私有註記，應就近前往向新城、南華、萬榮、玉里工作站或花蓮縣府通報。

開放區域為和平溪以南至仁卡南橋（不含和平工業區專用港）、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區（不含花蓮港）、美崙溪出海口至台東縣界之海灘、石梯漁港、花蓮縣管河川、花蓮縣中央管河川、林業保育署花蓮分署轄管吉安鄉海濱段、東昌段、山嶺段及花蓮市福德段、豐濱鄉長虹段等部分地號，詳細區域及規範可至林業保育署花蓮分署官網查詢。

為加速花蓮海岸恢復景觀，林業保育署花蓮分署鼓勵民眾撿拾漂流木並協助海灘垃圾清理，將與花蓮縣府合作，開放撿拾一段時間後，會規劃廢材集運清除。