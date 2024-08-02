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遊客亂丟垃圾成性 台東富岡港登船處擬設監視器廣播嚇阻

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
垃圾堆中有吃完的空盒、飲料罐、酒瓶、塑膠袋、衛生紙、菸蒂，甚至傘具雨衣等，就像掩埋場。記者尤聰光／攝影
垃圾堆中有吃完的空盒、飲料罐、酒瓶、塑膠袋、衛生紙、菸蒂，甚至傘具雨衣等，就像掩埋場。記者尤聰光／攝影

台東市觀光富岡漁港，每年吸引上萬遊客搭船前往綠島、蘭嶼，今年暑假旅遊旺季還沒結束，登船處就被丟滿垃圾，就算放置垃圾袋，遊客也沒人願意將隨身垃圾丟進去，寧可丟在一旁。清潔人員搖頭嘆「亂丟習慣了」。縣府表示，不排除裝攝影機及擴播器約束遊客行為。

縣府表示，目前在漁會大樓和東65縣道周邊已設置4組監視器隨時監控，但未監控到登船處，確實登船處垃圾問題已嚴重破壞環境及觀光形象，未來，不排除登船處裝攝影機及擴播器約束遊客亂丟垃圾行為，一旦側錄屬實就移送環保局逕行後續裁罰處置。

富岡漁港是縣內重要觀光漁港，暑假旺季1天約5千遊客搭船前往綠島、蘭嶼，整年下來超過十萬人次，為方便遊客登船，2013年重新設計登船處，成為漁港亮點，不過，龐大遊客量，也帶來驚人的隨身垃圾，最後變成製造髒亂問題，且讓相關單位及清潔人員傷透腦筋。

「清也清不完！」一名清潔人員無奈說，這個禮拜才清完，下個禮拜又滿滿是垃圾，就算已經放了大塑膠袋給遊客方便丟，每次去收幾乎都沒滿過，甚至是空空的，大家還是習慣隨便亂丟。另漁民表示，就算多放幾個垃圾袋也沒有用啦！會亂丟還是會丟，除非現場24小時都有稽查員。

實際走進登船處，確實完全看不到有垃圾的存在，不過，往整排座位區後方一看，滿滿的垃圾被隱藏起來，多到數不清，有吃完的空盒、飲料罐、酒瓶、塑膠袋、衛生紙、菸蒂，甚至傘具雨衣等，只是隔著座位區，呈現兩種環境。漁會表示，他們只負責漁民漁船，登船處的環境衛生問題他們管不著。

走進登船處，確實完全看不到有垃圾的存在，隔著座位區，呈現兩種環境。記者尤聰光／攝影
走進登船處，確實完全看不到有垃圾的存在，隔著座位區，呈現兩種環境。記者尤聰光／攝影
登船處就算放置垃圾袋，遊客也沒人願意將隨身垃圾丟進去。記者尤聰光／攝影
登船處就算放置垃圾袋，遊客也沒人願意將隨身垃圾丟進去。記者尤聰光／攝影
台東市觀光富岡漁港，登船處整排座位區後方，滿滿的垃圾被隱藏起來，多到數不清。記者尤聰光／攝影
台東市觀光富岡漁港，登船處整排座位區後方，滿滿的垃圾被隱藏起來，多到數不清。記者尤聰光／攝影

富岡漁港 衛生紙

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