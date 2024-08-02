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台東太麻里金針花開 遊客好嗨

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
凱米颱風重創高屏及花東，但躲過風災的台東太麻里鄉金針山區，正值花期，金針花田一片金黃，花朵豔麗。記者尤聰光／攝影
凱米颱風重創高屏及花東，但躲過風災的台東太麻里鄉金針山區，正值花期，金針花田一片金黃，花朵豔麗。記者尤聰光／攝影

台東太麻里鄉金針山正值花期，躲過颱風侵襲，金針花田一片金黃，花朵豔麗，遊客利用暑假紛趕來欣賞美景，開心地說「如願看到花海，不虛此行」，鄉公所表示，目前山區有幾處道路工程進行中，民眾開車或騎車上山賞花務必小心，也勿使用衛星導航，避免導錯方向迷航受困。

太麻里金針花田位於海拔800至1200公尺間，特殊氣候條件和土壤環境使得花開茂盛，每年7月至9月成賞花熱點，颱風過後天氣晴朗，金針花在陽光下格外耀眼，遊客直呼，「金針花開得好漂亮」。

來自台中的遊客說，本來很擔心颱風過後沒花可看，白跑一趟，想不到越往高山爬，花開得越漂亮，也吃了炸金針。另名新竹遊客說，黃澄澄花海隨風搖曳，心情都好起來。

太麻里鄉公所表示，金針山能躲過凱米颱風是一大幸運，現在忘憂谷、雙乳峰等景區大量開花，花田由高海拔往下開，民眾可把握時間賞花，山區目前有幾處道路工程進行中，上山賞花務必小心，也勿使用衛星導航，避免迷航受困，賞花時更別隨意踩踏花田，共同維護這片美麗景觀。

凱米颱風 花田 賞花 金針花

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