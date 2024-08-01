朱立倫到基隆挺謝國樑 童子瑋：集合地點為何選我家隔壁？

國民黨主席朱立倫3日將走訪基隆仁愛市場，力挺市長謝國樑，基隆市黨部號召支持者在愛三路15號集合，隔壁13號就是民進黨基隆市議長童子瑋家人的店面。童今在廣播節目中說，每次有（罷免）任何事情就往他潑過來，到底跟他有什麼關係？其實他才是被他們（國民黨）霸凌、欺負的對象。

對於童子瑋的說法，國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，當天只是挑一個地點集合，然後進入市場內拜訪攤商和民眾，位在童家店面旁，應該只是巧合。他是佛教徒，不會亂講話，他不知道15號是誰的家。市黨部就是做自己的事，外界指集合地點是挑釁，完全不是事實，對方搞罷免，他們反罷免，雙方各自努力。

國民黨基隆市黨部比照前總統馬英九來基隆挺謝模式，用朱立倫和謝國樑的照片，製作「挺善樑」宣傳圖卡，朱訴支持者朱將在3日上午11點到12點在仁愛市場宣講挺謝。市黨部的宣傳圖卡中，仁愛市場的地址標示愛三路15號，隔壁就是童家經營的店面。

童子瑋今天在廣播節目受訪時說，仁愛市場這麼多地方可以選，國民黨「偏偏要在我家隔壁？」結果今天就有各種訊息傳給他，一有問題大家就來找他。其實他才是被霸凌、被欺負的對象。每一次都偏偏要找一個話題跟他有關，愛三路這麼長一條，「你偏偏辦在我家隔壁」。

童子瑋說，對方一方面說要好好的溝通，市長謝國樑也很誠懇的去車站前面跟大家表達心聲，但國民黨又辦了一個反罷免活動，就辦在他家門口，國民黨是針對民進黨還是針對他？他一直認為他就是一個代表，因為他是現任議長。

童子瑋表示，他要對所有民眾說的是，他每一天都維持中立的角色，現在每一天都有城市的預算在使用，每一天都有市府局處長來說明預算要送墊付案，他每一天都中立處理，讓預算照走，完全可受公評，各黨議員都很清楚。