基市表揚模範父親、好人好事代表 結合演唱會登場

基隆市今天表揚模範父親暨好人好事表揚，市長謝國樑出席向得獎者表達敬意。過去表揚大會多在市府禮堂舉辦，今年改到基隆表演藝術中心演藝廳，會後還舉辦讓奉獻成為一種榮耀公益演唱會，「三金歌王」殷正洋等人登台，得獎者、眷屬和觀禮民眾共享音樂饗宴。

基隆市政府民政處、基隆市客家委員會和各行政區區公所，分別遴選原住民族、客家族群及7區模範父親、好人好事代表共18人，今天齊聚演藝廳接受表揚。中山區模範父親王旻霖已近百歲最年長，最年輕的模範父親是撫育兩名身障女兒的暖暖區模範父親翁樹藤。

今年模範父親代表得獎者名單為原住民族許建誠、客家族群彭成章、中山區王旻霖、中正區林文雄、信義區徐至剛、七堵區薛銘杰、安樂區陳善煜、仁愛區鄭基榮、暖暖區翁樹藤。

好人好事代表得獎者名單為原住民族陳桃花、客家族群余育騰、仁愛區劉廖信妹、中山區陳簡月卿、暖暖區沈德成、安樂區陳月琴、信義區徐玲弟、七堵區李榮華、中正區郭高標。

謝國樑、立委林沛祥和基隆市議長秘書張振葦等人出席表揚活動，謝、林都是「兩人」，致詞時都提到自己為人父的心情。

謝國樑說，自己也身為父親，更了解為人父的辛勞，接受表揚的模範父親全心為家庭付出，令人感動與佩服。謝國樑也感謝受表揚的好人好事代表，默默為社會奉獻，兩種獎項都值得大家學習及尊敬。