強化無人機救災 台東縣消防局成立資通作業科

台東縣消防局今天起組織編制改組，為強化無人機救災，增設資通作業科，同時特搜隊長吳寶龍兼任關山大隊長，林有智為副大隊長，強化山難救助。

台東縣消防局檢討現有組織、業務及人力進行組織編修，今天起組織編制改組，並於今日舉行布達及晉陞人員授階儀式，台東縣長饒慶鈴親自到場布達。

饒慶鈴表示，為因應未來消防工作趨勢及挑戰，進行近年最大幅度的組織改革，讓組織運作更有效率、整體消防團隊工作效能更上一層樓，盼台東縣民生命財產安全受到更好的保障。

台東縣消防局表示，這次針對外勤大隊指揮管理、內勤科室業務辦理歷年來最大的組織修編，以精進團隊的分工作業，包括「行政科」改名為「綜合企劃科」，新增辦理消防政策、消防職業安全、消防廳舍及車輛維護、ESG永續及淨零碳排等業務，以強化消防行政後勤及職安企劃。

「災害預防科」與「火災調查科」合併成立「預防調查科」，將屬性較有關連的火災原因調查與預防宣導管理結合。

消防局表示，為因應現代科技防救災需要及資通訊業務多變性，新增「資通作業科」，強化運用無人機、消防機器人及AI人工智能等資通訊科技協助救災工作，應用現代科技加強災害監測預警、指揮通訊管制、輔助救災決策，全面推展「智慧防災」。

縣內義消團隊及民間災害防救組織人力合計約1400人，為辦理相關業務成立「民力運用及訓練科」，活化運用義消及民間防救災害組織人力，增加消防戰力。

此外，現行編制為大隊長及副大隊長各1名，因應消防新式勤休制度變革，將無法全時維持1名指揮官值勤，故於台東、關山、大武、成功等4個大隊各增加1名副大隊長，確保指揮及作戰效率。

今日消防局布達及晉陞人員，共計11名今日履新，大武大隊大隊長劉東興、成功大隊大隊長范國威、關山大隊大隊長吳寶龍、資通作業科科長李佳豪、台東大隊副大隊長李志德、大武大隊副大隊長柯智升、關山大隊副大隊長吳明育、關山大隊副大隊長林有智、成功大隊副大隊長林承逸、災害管理科秘書賴垣志、預防調查科秘書陳振文。