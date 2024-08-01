快訊

奧運桌球／激戰7局不敵地主新星 林昀儒止步男單8強

裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

奧運網球／下屆不會在了 謝淑薇盼曹家宜接棒奪牌願望

強化無人機救災 台東縣消防局成立資通作業科

中央社／ 台東縣1日電

台東縣消防局今天起組織編制改組，為強化無人機救災，增設資通作業科，同時特搜隊長吳寶龍兼任關山大隊長，林有智為副大隊長，強化山難救助。

台東縣消防局檢討現有組織、業務及人力進行組織編修，今天起組織編制改組，並於今日舉行布達及晉陞人員授階儀式，台東縣長饒慶鈴親自到場布達。

饒慶鈴表示，為因應未來消防工作趨勢及挑戰，進行近年最大幅度的組織改革，讓組織運作更有效率、整體消防團隊工作效能更上一層樓，盼台東縣民生命財產安全受到更好的保障。

台東縣消防局表示，這次針對外勤大隊指揮管理、內勤科室業務辦理歷年來最大的組織修編，以精進團隊的分工作業，包括「行政科」改名為「綜合企劃科」，新增辦理消防政策、消防職業安全、消防廳舍及車輛維護、ESG永續及淨零碳排等業務，以強化消防行政後勤及職安企劃。

「災害預防科」與「火災調查科」合併成立「預防調查科」，將屬性較有關連的火災原因調查與預防宣導管理結合。

消防局表示，為因應現代科技防救災需要及資通訊業務多變性，新增「資通作業科」，強化運用無人機、消防機器人及AI人工智能等資通訊科技協助救災工作，應用現代科技加強災害監測預警、指揮通訊管制、輔助救災決策，全面推展「智慧防災」。

縣內義消團隊及民間災害防救組織人力合計約1400人，為辦理相關業務成立「民力運用及訓練科」，活化運用義消及民間防救災害組織人力，增加消防戰力。

此外，現行編制為大隊長及副大隊長各1名，因應消防新式勤休制度變革，將無法全時維持1名指揮官值勤，故於台東、關山、大武、成功等4個大隊各增加1名副大隊長，確保指揮及作戰效率。

今日消防局布達及晉陞人員，共計11名今日履新，大武大隊大隊長劉東興、成功大隊大隊長范國威、關山大隊大隊長吳寶龍、資通作業科科長李佳豪、台東大隊副大隊長李志德、大武大隊副大隊長柯智升、關山大隊副大隊長吳明育、關山大隊副大隊長林有智、成功大隊副大隊長林承逸、災害管理科秘書賴垣志、預防調查科秘書陳振文。

成功

延伸閱讀

巴黎奧運／阻擋68起網攻 27人違規使用無人機遭拘

可翻越山嶺、夜間送藥…中國無人機催動新商機

嘉義縣舉辦首屆無人機競賽 還有無人機博覽會即將登場

登山遇颱罹難3人送下山 旗美山搜隊連次冒險找人都有她

相關新聞

朱立倫到基隆挺謝國樑 童子瑋：集合地點為何選我家隔壁？

國民黨主席朱立倫3日將走訪基隆仁愛市場，力挺市長謝國樑，基隆市黨部號召支持者在愛三路15號集合，隔壁13號就是民進黨基隆...

基市表揚模範父親、好人好事代表 結合演唱會登場

基隆市今天表揚模範父親暨好人好事表揚，市長謝國樑出席向得獎者表達敬意。過去表揚大會多在市府禮堂舉辦，今年改到基隆表演藝術...

罷謝挺謝白熱化！ 國民黨街頭快閃宣講 批側翼抹黑謝國樑

中國國民黨基隆市黨部今天在信義市場，舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講活動，市議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱和市黨...

6月住台東抽獎活動 10位幸運兒出爐、最大獎獲6萬6千元旅遊獎勵金

0403花蓮地震影響花東觀光產業，台東縣政府推出「6月住台東抽萬元旅遊金」抽獎活動，今天所有獎項在律師見證下，電腦隨機抽...

柯文哲放話罷免2綠委 謝國樑盼「不要有罷免」：讓大家好好做事

「民間團體」發起罷免涉案的新竹市長高虹安，民眾黨主席柯文哲放話要罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶。面對罷免考驗的基隆...

頻遭騷擾、干擾 謝國樑：雙方都應有表達的時間跟空間

基隆市長謝國樑連日上街問候民眾，並開直播宣傳市政，昨天遇婦人跟隨騷擾，今天有人當面喊「拆樑行動差你一票」。謝國樑說，他尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。