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花蓮市集加倍券因颱風暫停 8月2日恢復發放

中央社／ 花蓮縣1日電

花蓮縣府在14處傳統市場推出「市集加倍券」，新台幣100元可兌換面額200元加倍券，上週因颱風凱米來襲暫停發放，明天將恢復每週五、六發放，將維持至24日。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，市集加倍券上月發放2天，發出2萬張加倍券刺激市場消費，透過刺激花蓮內需市場、支持在地攤商，帶動庶民經濟。

張志翔說，上週因颱風來襲暫停發放，這週各市場已經整理好環境，明天起將恢復市集加倍券發放。花蓮市中華市場主委鄭元漳說，加倍券活動帶來顯著市場消費提升，讓攤商們更有信心撐下去。

花蓮縣府觀光處指出，市集加倍券時間為8月2、3日、9、10日及23、24日共6天，早市兌換時間為上午8時起、午晚市時間為下午3時起，限量發放送完為止。

觀光處指出，每人每天只能兌換1次，限於領券市場當天使用完，活動不分年齡、國籍，任何人都可以參加兌換。

參與市集加倍券的市場包括花蓮市的重慶、中華、大同、復興、中山（市八）、美崙市場；吉安鄉仁里、慶豐、三角、黃昏市場；新城鄉北埔市場、鳳林鎮中華市場、玉里市場（含玉水圳灘集）及富里市場。

攤商 花蓮 颱風

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